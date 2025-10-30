Devetogodišnji dečak je skoro poginuo u svom domu u DŽeni, u Luizijani, SAD, kada se punjač zapleo u metalni lanac oko njegovog vrata i zapalio.

19. oktobra Laura Morou se probudila u 5 ujutru u noćnu moru kada je njen sin Eštin Pits zadobio strašne opekotine oko celog vrata i leve ruke.

Ogrlica se zakačila za punjač

NJegovi krici za pomoć probudili su njegove roditelje i on je brzo prebačen u hitnu pomoć, pre nego što je prevezen u jedinicu za opekotine LSU-Ošner u Šrivportu.

Eštin je spavao kada se njegova ogrlica zakačila za punjač. Sada je njegova majka uputila očajničku molbu drugim mamama čiji se tableti pune u krevetima.

Pits je spavao pored svog punjača, koji je bio priključen na produžni kabl, napisala je njegova majka Loren Morou na Fejsbuku .

U nekom trenutku tokom noći, tačka povezivanja se blago odvojila, omogućavajući njegovoj ogrlici da dodirne krakove punjača.

Jezive opekotine

- Bilo je kao glasan prasak, a onda sam se probudio, počeo sam da se tresem i vikao sam upomoć, a onda sam posle nekog vremena prestao da se tresem, i moj brat i ja smo otrčali u sobu i vikali upomoć - rekao je Pits za WDSU .

Opekotine koje je Pits zadobio bile su toliko razorne da se šara lanca može videti urezana u njegov vrat.

Nakon što je odvela Pitsa u bolnicu, Morou se slomila zbog ogromnog bola koji je njen sin trpeo i shvatanja da je blizu toga da ga zauvek izgubi.

- Izgubila sam kontrolu, počela sam da plačem, ali nisam želela da to vidim, pa sam napustila sobu, tako da me je to jako pogodilo, jer u stvarnosti, mogli bismo baš sada da planiramo sahranu - rekla je za taj medij.

Eštin je u stabilnom stanju i srećom se očekuje da će se potpuno oporaviti.

(Blic/Miror)

