Reč je o krivičnim delima „Teško ubistvo ženske osobe“ i „Neovlašćeno nabavljanje, posedovanje ili prodaja oružja ili bitnih delova oružja“.

Osumnjičeni Anis K. tereti se da je 16. novembra, oko 18 časova na autobuskoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, prethodno nezakonito nabavivši pištolj i neovlašćeno ga posedovavši, sačekao ispred fitnes centra A.J., koja je tamo trenirala, prišao joj i više puta je udario u glavu i grudi, od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.

Tada je, prema izveštaju, u jednom trenutku izvadio pištolj, pa je ona potrčala u pravcu hotela „T..“, Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, plašeći se za svoju bezbednost. Rekla je prolaznicima da pozovu policiju jer je prati muškarac i preti joj pištoljem. Zatim je ušla u restoran „B..“ i pozvala policiju mobilnim telefonom. Foto: Društvene mreže

Zatim je došao osumnjičeni i zatekao žrtvu u toaletu dok je ponovo pokušavala da pozove pomoć, pa joj je osumnjičeni prišao i pucao joj u glavu iz pištolja, nanevši joj smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mesta.

Pritvor je predložen za osumnjičenog Anisa K. jer posebne okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično delo, za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, i zbog postojanja vanrednih okolnosti, s obzirom na to da se radi o posebno teškom krivičnom delu, i s obzirom na način izvršenja i posledice krivičnog dela.

Kako navodi Tužilaštvo HNK, puštanje osumnjičenog na slobodu rezultiralo bi pretnjom narušavanja javnog reda, budući da se u poslednje vreme sve češće čine najteži zločini - ubistva nad ženama. Tužilaštvo HNK je takođe ranije podiglo optužnicu protiv Anisa K. za krivično delo ugrožavanja sigurnosti, koju je u celosti potvrdio Opštinski sud u Mostaru 15. maja 2025. godine, a zakazano je i ročište za priznanje krivice optuženog. FOTO: Fejsbuk

Poznati vreme i mesto dženaze Aldine Jahić

DŽenaza za Aldinu Jahić biće služena sutra, 19. novembra, nakon popodnevne molitve (13:54 časova) u Miljanovcima - Kalesija.

DŽenaza će se služati u novoj džamiji u Miljanovcima, a porodica je objavila izvod iz matične knjige umrlih u kojem su se majka Mevlida, otac Ibrahim i sestra Amela, zajedno sa brojnom porodicom i prijateljima, oprostili od svoje Aldine Jahić, koja je žrtva femicida.

(klix.ba/avaz.ba)

BONUS VIDEO-