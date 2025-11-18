Reč je o krivičnim delima „Teško ubistvo ženske osobe“ i „Neovlašćeno nabavljanje, posedovanje ili prodaja oružja ili bitnih delova oružja“.

Osumnjičeni Anis K. tereti se da je 16. novembra, oko 18 časova na autobuskoj stanici u Mostaru, Trg Ivana Krndelja bb, prethodno nezakonito nabavivši pištolj i neovlašćeno ga posedovavši, sačekao ispred fitnes centra A.J., koja je tamo trenirala, prišao joj i više puta je udario u glavu i grudi, od čega se ona branila držeći ruke ispred sebe.

Tada je, prema izveštaju, u jednom trenutku izvadio pištolj, pa je ona potrčala u pravcu hotela „T..“, Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru, plašeći se za svoju bezbednost. Rekla je prolaznicima da pozovu policiju jer je prati muškarac i preti joj pištoljem. Zatim je ušla u restoran „B..“ i pozvala policiju mobilnim telefonom.

Foto: Društvene mreže

 

 

Zatim je došao osumnjičeni i zatekao žrtvu u toaletu dok je ponovo pokušavala da pozove pomoć, pa joj je osumnjičeni prišao i pucao joj u glavu iz pištolja, nanevši joj smrtonosne povrede od kojih je preminula na licu mesta.

Pročitajte još

BURNO U BiH: Digli se građani, masovni protest - 12 zahteva

BURNO U BiH: Digli se građani, masovni protest - 12 zahteva

14:20

MUČNE SCENE: Ispred kuće Jahićeve posle ubistva (VIDEO)

MUČNE SCENE: Ispred kuće Jahićeve posle ubistva (VIDEO)

13:31

(VIDEO) Ovde je Jahićeva bežala od pomahnitalog Kalajdžića

(VIDEO) Ovde je Jahićeva bežala od pomahnitalog Kalajdžića

19:02

MUP o ubistvu Jahićeve: Ubica pokušao i sebi da presudi?

MUP o ubistvu Jahićeve: Ubica pokušao i sebi da presudi?

18:32

Pritvor je predložen za osumnjičenog Anisa K. jer posebne okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično delo, za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, i zbog postojanja vanrednih okolnosti, s obzirom na to da se radi o posebno teškom krivičnom delu, i s obzirom na način izvršenja i posledice krivičnog dela.

Kako navodi Tužilaštvo HNK, puštanje osumnjičenog na slobodu rezultiralo bi pretnjom narušavanja javnog reda, budući da se u poslednje vreme sve češće čine najteži zločini - ubistva nad ženama. Tužilaštvo HNK je takođe ranije podiglo optužnicu protiv Anisa K. za krivično delo ugrožavanja sigurnosti, koju je u celosti potvrdio Opštinski sud u Mostaru 15. maja 2025. godine, a zakazano je i ročište za priznanje krivice optuženog.

FOTO: Fejsbuk

 

Poznati vreme i mesto dženaze Aldine Jahić

DŽenaza za Aldinu Jahić biće služena sutra, 19. novembra, nakon popodnevne molitve (13:54 časova) u Miljanovcima - Kalesija.

DŽenaza će se služati u novoj džamiji u Miljanovcima, a porodica je objavila izvod iz matične knjige umrlih u kojem su se majka Mevlida, otac Ibrahim i sestra Amela, zajedno sa brojnom porodicom i prijateljima, oprostili od svoje Aldine Jahić, koja je žrtva femicida.

(klix.ba/avaz.ba)

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!
Sport

TO JE TO? Rat u Ukrajini prestaje 31. januara 2026?!

NIKO KAO SRBIJA! Nije baš za pohvalu, ali... Ove kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Srbi su - baš obeležili
Sport

NIKO KAO SRBIJA! Nije baš za pohvalu, ali... Ove kvalifikacije za Svetsko prvenstvo Srbi su - baš obeležili

BONUS VIDEO-

 

 

#Anis Kalajdžić #Aldina Jahić #ubistvo mostar #Mostar vesti
Komentari 0
МИЛИВОЈЕВИЋ НАПАО ДИЈАНУ ХРКУ: Износи непроверене информације и не зна шта прича (ВИДЕО)

MILIVOJEVIĆ NAPAO DIJANU HRKU: Iznosi neproverene informacije i ne zna šta priča (VIDEO)