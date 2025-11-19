U Miljanovcima kod Kalesije u Bosni i Hercegovini klanjana je dženaza Aldini Jahić, devojci koju je u Mostaru usmrtio Anis Kalajdžić, njen bivši dečko.

Brojni prijatelji, porodica, kao i građani Kalesije, ali i drugih mesta stigli su kod nove džamije u Miljanovcima, gde se obavila dženaza, a onda i ukop.

Posebno je teško bilo njenom ocu Ibrahimu, koji nije mogao da krije suze, a sve to su zabeležili i "Avazovi reporteri".

Inače, zbog dženaze je u Kalesiji proglašen Dan žalosti.

Podsećamo, Aldina Jahić se prošle godine preselila iz Sarajeva u Mostar zbog posla, a Anis Kalajdžić je napao, kada je krenula na fitnes. Prvo je udarao, nakon čega je ona krenula da beži, da bi onda u toaletu jednog ugostiteljskog objekta usmrtio.

