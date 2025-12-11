Izgled Melanije Tramp (55), prve dame Amerike, besprekoran je! Mogu da je vole, mogu da je ne vole, ali pred njenom lepotom, energijom i stasom se ne može ostati ravnodušan.

Otkako je rođena 26. aprila 1970. godine znalo se da će biti poznata. Melanija je rođena u Sloveniji, a njeni roditelji Viktor i Amalija Knaus i te kako su uticali na njen životni put. Jednom prilikom ispričala je da je od majke nasledila smisao za modu, a zahvaljujući ocu zavolela je putovanja.

Melanijina majka često je išla na poslovna putovanja u Milano i Pariz, gde je posećivala modne revije, a upravo je to podstaklo Melanijinu želju da se i sama bavi manekenstvom. Foto: Profimedia

Lepotu joj nisu osoparavali, uglavnom iako je bilo nagađanja da je imala određene plastične korekcije. A njen stil hvalio se dosta. Mnogo toga o modi naučila je dok se bavila anekenstvom u čiji je svet uplovila sa samo 16 godina - već sa 18 godina je radila kao manekenka u Milanu. Sa druge strane, oni koji kritikuju njen stil, koji promoviše sa pozicije prve dame, smatraju da previše pažnje obraća na garderobu, da je češće izgledala kao model nego kao supruga predsednika SAD - ili drugim rečima, da prvo vidite odeću, pa tek onda Melaniju.

Melanija je 1996. došla u NJujork, 2001. stekla pravo na stalni boravak u Americi, a 2006. dobila američko državljanstvo nakon udaje za Donalda Trampa 2005. godine. Foto: Profimedia

Bez obzira da li je njena kosa smeđa, sa plavim pramenovima ili tamna, Melanija je oduvek imala "ono nešto" što je činilo ženom ispred svog vremena.

Na internetu je isplivao snimak sa Melanijinim fotografijama od najranijeg detinjstva do današnjih dana. Na njemu se jasno mogu videti sve njene trasnformacije tokom godina i jasno je da je oduvek bila lepotica koju su mnogi muškarci priželjkivali.

Kako je Melanija izgledala kada se Donald Tramp zaljubio u nju i da li se od tada mnogo promenila, pogledajte u video snimku koji še širi mrežama.

