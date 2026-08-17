Nekoliko žena iz MAGA kruga reklo je za The Daily Mail da ne krive portparolku Bele kuće Karolin Livit zbog želje za odlaskom. Iako je Livit kao glavni razlog navela želju da više vremena provede sa svojom malom decom, prema njihovim rečima, dosadili su joj i stalni Trampovi zahtevi.

Neke su otkrile da stalni pritisak da prate najnovije standarde lepote, što može uključivati svakodnevno feniranje kose i redovne tretmane botoksom.

- To može biti potpuno iscrpljujuće - rekla je jedna žena o radu za Trampa.

- Morate biti izuzetna u svom poslu, što se podrazumeva, ali ako ste žena, morate izgledati na određeni način, odevati se na određeni način i biti dostupna 24 sata dnevno, jer je ovo predsednik koji jedva spava - kazala je. Foto: ZUMAPRESS.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Blanš Spreg, jedna od Trampovih bivših direktorka iz vremena kada je bio pripadnik visokog društva u NJujorku, izjavila je za The Daily Mail da je iscrpljujuće raditi za njega.

- Zvao me je noću i pitao: "Jesi li znala da je flaša soka ispred Tramp Plaze?" A ja bih morala da urgiram da je neko odmah pokupi jer bi se on ponovo provozao da vidi da li je "nestala" - prisetila se.

Neki branioci predsednikovih zahteva tvrde da nije Trampovo ponašanje ono što podstiče žene da se usredsrede na izgled, već ženska konkurencija među njegovim zaposlenima.

- On ne prisiljava ove žene da se feniraju u 6 ujutru, da idu na plastičnu operaciju ili da uzimaju lekove za mršavljenje - rekla je jedna osoba.

Osim Livit, od početka godine otišlo je još šest žena iz Trampovog užeg kruga: direktorka Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard, državna tužiteljka Pam Bondi, ministarka otadžbinske bezbednosti Kristi Noem, ministarka rada Lori Čavez-DeRemer, zamenica portparolke Abigejl DŽekson i direktorka za medijske poslove Soni DŽoj Nelson. Foto: Andrew Harnik/Getty images/Profimedia Livit

U objavi u kojoj je najavio njen odlazak, predsednik je rekao da će Livit preuzeti novu ulogu „spoljne savetnice“ kako bi „radila na prkosu istoriji i konačnoj pobedi na međuizborima“.

Izvori su za Mail rekli da će je Tramp, iako napušta govornicu, verovatno i dalje često zvati u njenoj novoj ulozi.

- Predsednik veruje njenom prosuđivanju. Poštuje njenu odluku da provodi vreme sa svojom decom, ali će i dalje tražiti njeno vođstvo - rekli su.

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