U julu je Harp bila među retkima koji su s Trampom napustili Tursku vojnim avionom.

Let je organizovan zbog sumnje na iransku pretnju američkom predsedniku, dok su drugi članovi osoblja i novinari ostavljeni na avionu koji je služio kao mamac.

Taj je potez izazvao političke reakcije. Demokratski senator DŽon Osof na predizbornom skupu u nedelju kritikovao je Trampa, tvrdeći da predsednik radije „putuje sa Natali u njihovoj navodno nezaštićenoj letećoj palati“ nego što obavlja svoj posao.

Watch Jon Ossoff expose the real truth about the #IranWar and that lying pedophile Trump. pic.twitter.com/knCik9f93K — 🦊 UFOx (@_uf0x) August 17, 2026

"Tramp mi je spasio život"

Harp je u javnosti postala poznata 2019. godine, kada je nastupila na konferenciji u Vašingtonu i pohvalila Trampa zbog zakona Pravo na pokušaj (Right to Try), koji teško bolesnim pacijentima omogućava pristup eksperimentalnim terapijama.

Sama je Harp tada govorila o sopstvenoj borbi s rakom kostiju drugog stadijuma. Tvrdila je da su je politički i medicinski sistem izneverili, dok joj je Tramp pomogao.

- Danas ne bih bila živa da nije bilo vas - poručila mu je 2020. godine na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji, na kojoj je govorila na Trampov poziv. Foto: ALEX WONG/Getty images/Profimedia

Harp je tada Trampovu zdravstvenu politiku povezivala sa svojim preživljavanjem, a predsednika je čak uporedila sa likom kojeg je DŽimi Stjuart glumio u filmu Divan život.

Od televizijske voditeljke do Trampovog tima

Harp je odrasla u Kaliforniji, a prema rečima njenog otuđenog brata Prestona Harpa, njih dvoje su bili školovani kod kuće. Odrasli su uz majku koju je opisao kao „veoma konzervativnu“.

Pre nego što je postala deo Trampovog tima, Harp je vodila emisiju na konzervativnoj televizijskoj mreži One America News Network. Trampovom se osoblju pridružila 2022. godine.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

U knjizi "Promena režima: Unutar carske predsedničke funkcije Donalda Trampa" (Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump), novinari NJujork tajmsa Megi Haberman i DŽonatan Svan opisali su Harp kao jednu od Trampovih najodanijih pristalica, uključujući i razdoblje između njegova dva predsednička mandata.

Jedna od najvažnijih osoba za Trampov Truth Social

Danas je Harp ključna karika u Trampovoj komunikaciji na društvenim mrežama. Prikuplja objave saveznika, napade na demokrate i svakojake teorije zavere, sve to slaže u paket koji predsednik odobrava, a zatim ga ona u njegovo ime i objavljuje, često kasno uveče ili vikendom.

Otuda i nadimak „ljudski štampač“, jer Tramp voli vesti na papiru, pa mu ih Harp bukvalno ispisuje s laptopom i štampačem u ruci. Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Nakon Trampovog odobrenja Harp objave postavlja na njegov profil na Truth Social-u. To često radi kasno uveče, vikendom ili tokom praznika.

Koliko je njena uloga zapravo izrazna, pokazuje i snimak iz dokumentarne serije Umetnost talasa (Art of the Surge) Takera Karlsona, koja se poslednjih dana ponovo proširila društvenim mrežama i prikupila milione pregleda. Na njoj se vidi Tramp kako prati govor Kamale Haris, a zatim u stvarnom vremenu izgovara svoje reakcije. Harp sedi pokraj njega i njegove reči tipka na laptopu, pretvarajući ih u objavu na Trampovom Truth Social nalogu.

Unearthed video: Trump aide Natalie Harp personally types out Trump’s Truth Social posts as he sits there rambling pic.twitter.com/6Bv7uUcNZk — Headquarters (@HQNewsNow) August 17, 2026

Za one koji manje prate njegovu komunikaciju na Truth Social-u, Trampov stil prilično je lako prepoznati. Piše gotovo jednako kako govori, direktno, bez puno zadrške i bez klasičnog političkog „peglanja“ poruka. Velika slova, brojni uzvičnici i kratke, oštre rečenice.

Meta su mu politički protivnici, sudije, mediji i druge osobe ili institucije koje smatra protivnicima. Često ih direktno proziva, daje im podrugljive nadimke i iznosi vrlo oštre optužbe. Utisak je da mnoge od tih objava piše u afektu, netom nakon što je na televiziji video nešto što ga je iznerviralo. Između takvih poruka Tramp redovno deli snimke, memove i objave svojih pristalica.

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