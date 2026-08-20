Posebno su zanimljive okolnosti njegovog hapšenja.

Prema informacijama LTO-a, Žuravljov se u Hrvatskoj nalazio zbog snimanja filma koji je inspirisan upravo napadom za koji ga nemački istražitelji sumnjiče.

Reč je o političkom trileru „Snake Island“, koji se od početka avgusta snima u Hrvatskoj, a u njemu glume Šon Pen i Edrijen Brodi. Film režira Dag Liman, poznat po „Bornovom identitetu“.

Nakon snimanja u Zagrebu, filmska ekipa preselila se na hrvatsku obalu, a poslednjih dana snimalo se u Puli. Film prati tajni tim ukrajinskih ronilaca koji kreće u opasnu podvodnu misiju u vreme rastućih napetosti između Rusije i Ukrajine.

Sumnjiče ga da je lično ronio do gasovoda

Nemačko Savezno državno tužilaštvo tvrdi da je Žuravljov bio član šestočlane grupe povezane sa Serhijem K., kog smatraju navodnim vođom operacije. Grupa je, prema sumnjama istražitelja, u septembru 2022. u blizini danskog ostrva Bornholma postavila eksploziv na gasovode Severni tok 1 i Severni tok 2.

Žuravljov je, tvrde istražitelji, lično učestvovao u ronilačkim zaronima. Foto: Tanjug/AP Photo/Czarek Sokolowski, File Žuravljov nakon hapšenja u Poljskoj

Šestočlana grupa je navodno koristila jedrelicu kojom je iz Rostoka stigla do mesta na kom prolaze podvodni gasovodi. Jedrelica je prethodno iznajmljena od nemačke firme preko posrednika koji su koristili falsifikovane dokumente.

Eksplozivne naprave detonirale su 26. septembra 2022. na dubini od oko 80 metara, pri čemu su teško oštećena oba gasovoda. Žuravljov je ranije javno negirao da je učestvovao u operaciji.

Nemcima već dvaput izmakao

Hapšenje u Hrvatskoj zapravo je treći pokušaj nemačkih vlasti da ga privedu. Prvi put pokušali su da ga uhapse u Poljskoj u leto 2024., gde je tada živeo. Ali pre nego što je uhapšen, pobegao je u Ukrajinu.

Špigl je tada objavio da je granicu prešao u automobilu ukrajinskog vojnog atašea u Varšavi.

Nova prilika pojavila se u jesen 2025., kada se Žuravljov navodno ponovo vratio u okolinu Varšave. Poljska policija tada je uspela da ga uhapsiti, ali do izručenja Nemačkoj nije došlo.

Foto: Swedish Coast Guard via AP, File

Hapšenje u Puli sada je sprovedeno na osnovu evropskog naloga za hapšenje iz 2024. godine. Nemački istražitelji terete ga za zajedničko izazivanje eksplozije, protivustavnu sabotažu i uništavanje građevina.

Žuravljov bi nakon izručenja iz Hrvatske trebalo da bude izveden pred istražnog sudiju nemačkog Saveznog suda.

NJegov navodni vođa, Serhij K., takođe je uhapšen tokom boravka na obali. NJega su 2025. pronašli u blizini italijanskog Riminija, nakon čega je izručen Nemačkoj i optužen pred sudom u Hamburgu. Foto: Dragan Mihajlovic/Alamy/Profimedia

Ko je tačno naredio miniranje Severnog toka još uvek nije utvrđeno. Nemački Savezni sud krajem prošle godine, međutim, naveo je da postoje ozbiljni razlozi za sumnju da je operacija bila državno inicirana i vođena.

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