Porodica je podnela tužbu protiv doma za stare u kojem je živela. Prema tužbi, Katerton, koja nije mogla da govori zbog bolesti, neprimećeno je izašla iz doma Harmony at West Ashley u Čarlstonu.

Tužba tvrdi da je radnik ostavio vrata otvorena, što joj je omogućilo da izađe napolje. Napolju ju je napao čitav roj vatrenih mrava.

Prema dokumentu, mravi su „navalili na njeno telo“ i ugrizli je više od 1.000 puta po licu, vlasištu, leđima, rukama, nogama i grudima. Zbog uznapredovale bolesti nije mogla da zove u pomoć.

Pronađena je satima kasnije.

- Mnogo mrava je bilo na njoj. Ima kvrge po celim leđima, po celom licu, prilično je loše. Stvarno su je izujedali - kazao je radnik doma kada je nazvao hitne službe.

Katerton prevezena je u bolnicu Bon Secours Roper St. Francis, gde su uz „bezbrojne pustule zbog poznatih ugriza mrava“ utvrđeni i hipotermija, kao i upala pluća. Provela je osam dana u bolnici na steroidima i antibioticima, ali je 7. avgusta preminula. Foto: Depositphotos/mathisa

Porodica sada tuži dom zbog nemara, pogrešne smrti (smrti iz nehata) i kršenja državnih propisa. U tužbi stoji da je „Harmony odstupio od važećih i prihvatljivih profesionalnih standarda brige i lečenja Šelbe Katerton“.

Advokat porodice Nejt Hagi rekao je da je ovo najgori slučaj zlostavljanja starijih osoba koji je video u 25 godina rada.

- Naše misli i najdublje saučešće idu porodici i voljenima gospođe Katerton u ovom teškom trenutku. Kao porodična kompanija posvećeni smo pružanju iste brige, saosećanja i poštovanja koje bismo pružili sopstvenoj porodici. Budući da je predmet u sudskom postupku, nismo u mogućnosti da komentarišemo detalje slučaja - rekao je portparol Harmony Senior Services, prenosi LADbible.

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