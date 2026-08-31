Koncert Dina Merlina, koji je trebalo da bude održan u Kraljevu, otkazan je, a organizator je za takav epilog u zvaničnom saopštenju okrivio kompaniju DIGI MEDIA PRODUCTION DOO Beograd.

Kako navode, do otkazivanja je došlo zbog, kako tvrde, neispunjenih ugovornih obaveza koje se odnose na obezbeđivanje produkcije, bine i neophodnih tehničkih uslova za bezbedno održavanje spektakla.

Serbia Pictures: Adam Radosavljevic / Alamy / Profimedia, Antonio Ahel/ATA images, Google Maps

 

Ništa od spektakla

-Povodom koncerta Dina Merlina u Kraljevu, obaveštavamo javnost da smo prinuđeni da donesemo odluku o njegovom otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obaveza od strane kompanije DIGI MEDIA PRODUCTION DOO Beograd.

Kako navodi Kurir, kompanija je bila zadužena za obezbeđivanje produkcije, bine i svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata sa rokovima, tehničkim zahtevima i svim okolnostima neophodnim za realizaciju događaja.

Uprkos tome, ugovorene obaveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uslovima koji garantuju odgovarajući nivo tehničke i organizacione sigurnosti.

Pročitajte još

Karleuša udarila na Dina Merlina: "On da peva, a ja ne"

Karleuša udarila na Dina Merlina: "On da peva, a ja ne"

11:48

Haos zbog menadžera Dina Merlina: Pretnje, bombe i hapšenja

Haos zbog menadžera Dina Merlina: Pretnje, bombe i hapšenja

09:36

Požar u kraljevačkom klubu u kojem treba da peva Dino Merlin

Požar u kraljevačkom klubu u kojem treba da peva Dino Merlin

17:12

Posle serije hapšenja u BiH: Reketiranje Merlinovog menadžera

Posle serije hapšenja u BiH: Reketiranje Merlinovog menadžera

19:12

Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj deo obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da obezbedi.

Opasna situacija

Bezbednost izvođača, publike i svih učesnika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet.

Zbog svega navedenog, obaveštavamo javnost da je koncert Dina Merlina u Kraljevu otkazan.

(Telegraf.rs)

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić
Vesti

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić

"POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića
Vesti

"POKAZALI SMO DA ŽELIMO U EVROPU" Ovo su reči uz koje je Boris Tadić predao haškim zlikovcima glavu generala Mladića

BONUS VIDEO

#Dino Merlin #pevač Dino Merlin #Dino Merlin pravo ime #Dino Merlin Kraljevo #otkazan koncert #otkazan koncert Dino Merlin
Komentari 1
ЗЕЛЕНСКИ ДРАСТИЧНО ПОЈАЧАО МЕРЕ ЛИЧНЕ БЕЗБЕДНОСТИ: Страхује за голи живот

ZELENSKI DRASTIČNO POJAČAO MERE LIČNE BEZBEDNOSTI: Strahuje za goli život