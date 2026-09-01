Kako se navodi u saopštenju, Dino Merlin i njegov tim su od samog početka znali da se koncert u Kraljevu neće održati, ali ipak su od organizatora unapred dobili 100.000 evra, i to na ruke.

Evo šta piše u saopštenju organizatora koje prenosi "Kurir".

- Dino Merlin, čiji je otkazani koncert u Kraljevu bio zakazan za 5. septembar 2026, svesno je sa svojim timom izvršio prevaru organizatora. Naime, iako su još posle koncerta na Koševu u Sarajevu znali da se koncert u Kraljevu neće održati i da je bend Dina Merlina otkazao nastup u Kraljevu, svesni svog dela, oni su nastavili pregovore. NJih su u ime Dina Merlina izvršili "Digi medija" i menadžerka Dada Bulat. Oni su tada potpisali ugovor sa organizatorom i od njega uzeli iznos od 100.000 evra u gotovom, iako od prvog dana potpisivanja ugovora isti nisu poštovali, svesni da koncerta neće ni biti. Da li je posredi protivzakonita iznuda novca od organizatora ili prevara, ostaje pitanje koje će rešavati nadležni organi u narednom periodu. Ono što je zapravo definitivna istina jeste da su "Digi medija" i Dada Bulat svesno izvršili prevaru organizatora - navodi se u tekstu, pa se nastavlja: Foto: ATA images/A. Ahel

- Osim što od samog početka nisu poštovali ugovor koji se tiče dela marketinga koncerta, a što su morali da učine, oni su sabotirali svaki potez organizatora. Tako su uzeli novac za koji nisu izdali fakturu organizatoru, verovatno u nameri da izvrše utaju poreza, a sve to kroz prevaru koju su vršili prema organizatoru koncerta. Dada Bulat iz Beograda, menadžerka Dina Merlina, u telefonskom razgovoru je priznala da je od prvog dana znala da koncerta neće biti, ali je i pored toga organizatore vodila u dalje troškove organizacije koncerta.

Organizator se ograđuje od bilo kakvog povraćaja novca za kupljene ulaznice, a sve iz razloga što su za povraćaj jedino odgovorni "Digi media" i tim Dina Merlina, protiv kojih organizator "Sonder Mjuzik" najavljuje veliki broj krivičnih prijava i tužbi jer mu je naneta velika materijalna i nematerijalna šteta - zaključuje se u saopštenju "Sonder Mjuzika".

Oglasila se i druga strana

Dada Bulat je u pisanom odgovoru istakla da je iz medija saznala da je koncert u Kraljevu otkazan. Foto: ATA images/A. Ahel

- Iz elektronskih medija sam saznala da je organizator koncerta "Sounder Mjuzik" doneo odluku o njegovom otkazivanju. Odluka je doneta i objavljena jednostrano, bez prethodnog obaveštavanja ostalih učesnika u organizaciji koncerta ili konsultacija s njima. Ugovor o poslovnoj saradnji zaključen između "Sounder Mjuzika" i "Digi medije" nikad nije raskinut niti je "Digi medija" učestvovala u donošenju odluke o otkazivanju koncerta. S obzirom na to da je "Sounder Mjuzik" kao organizator samostalno doneo i objavio odluku o otkazivanju koncerta, snosi odgovornost za tu odluku i posledice koje iz nje proizlaze. Iznos od 100.000 evra uplaćen je od strane organizatora na ime garancije za uspešno održavanje koncerta. Pitanje ove garancije, njena namena, kao i dalje postupanje s navedenim iznosom posebno su regulisani zasebnim ugovorom. Obaveza organizatora je da, kao posledicu odluke o otkazivanju koncerta, obezbedi blagovremeni povraćaj novca svim kupcima ulaznica - poručila je Bulatova za "Kurir".

Podsetimo, samo šest dana pre nego što je koncert u Kraljevu trebalo da bude održan, organizatori su se oglasili saopštenjem da će on ipak otkazan.

- Povodom koncerta Dina Merlina u Kraljevu, obaveštavamo javnost da smo prinuđeni da donesemo odluku o njegovom otkazivanju zbog, kako navodimo, neispunjenja ugovornih obaveza od strane kompanije "Digi Media Prodakšn d.o.o. Beograd".

Prema navodima, kompanija je bila zadužena za obezbeđivanje produkcije, bine i svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje koncerta. Od samog početka organizacije bila je upoznata s rokovima, tehničkim zahtevima i svim okolnostima neophodnim za realizaciju događaja. Uprkos tome, ugovorene obaveze, prema našem stavu, nisu izvršene na način koji bi omogućio održavanje koncerta u uslovima koji garantuju odgovarajući nivo tehničke i organizacione sigurnosti. Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj deo obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kad druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da obezbedi - naveli su oni.

(Kurir)

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