Za rezoluciju su glasale 164 države, jedna je bila protiv, a šest uzdržano.

Jedini glas protiv stigao je iz Sjedinjenih Američkih Država.

Inicijativu je pokrenuo Togo, uz podršku svih 54 članice Afričke unije.

Cilj je smanjiti oslanjanje na tradicionalnu Merkatorovu projekciju, koja se koristi vekovima, ali značajno iskrivljuje veličinu pojedinih područja. Merkatorovu kartu je 1569. godine predstavio flamanski kartograf Gerardus Merkator, prvenstveno kako bi pomorcima olakšao navigaciju. Problem je u tome što se na njoj područja udaljenija od ekvatora prikazuju znatno većima nego što su u stvarnosti. Foto: Depositphotos/rolffimages

Najpoznatiji je primer Afrika, koja na Merkatorovoj karti izgleda približno kao Grenland, iako je afrički kontinent čak oko 14 puta veći od te danske teritorije. Togo zato promoviše Equal Earth, projekciju predstavljenu 2018. godine koja znatno preciznije prikazuje međusobnu veličinu kontinenata. Pristalice inicijative smatraju da bi njena šira upotreba pomogla da se promeni način na koji ljudi doživljavaju Afriku i druge delove globalnog juga.

Iako rezolucije Generalne skupštine UN nisu pravno obavezujuće, njeno usvajanje moglo bi da podstakne promene u školskim udžbenicima, obrazovanju i digitalnim kartama. Togo se nada da će se o praktičnoj primeni odluke razgovarati i sa Uneskom, Afričkom unijom i tehnološkim kompanijama.

Pristalice kampanje #CorrectTheMap tvrde da Merkatorova projekcija nije samo kartografsko pitanje, već da decenijama utiče i na percepciju značaja pojedinih delova sveta. Zbog toga su njeni kritičari koristili i izraz "kartografski kolonijalizam".

"Vreme je da promenimo narativ", poručio je tongoški ministar spoljnih poslova Robert Dusi, koji predvodi inicijativu, prenosi Srbija danas.

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