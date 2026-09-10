Žika Nikolić, nekadašnji voditelj RTS-a, otkrio je koliko novca dobija od države svakog meseca.

Foto: Milan Maričić/ATA images

 

 

Popularni Žika Šarenica priznao je da ima penziju koja iznosi 1.300 evra, pa je objasnio kako ju je zaradio.

- A što ne bih smeo da otkrijem kolika je moja penzija? Trenutna moja penzija je na primer kao moja plata na RTS-u na početku Žikine Šarenice - rekao je Žika.

- To je nekih 50-ak - počeo je voditelj na Hype televiziji, ali ga je Šarenica prekinuo.

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Foto: Milan Maričić/ATA images, Amir Hamzagić/ATA images

 

 

- Ne, to je početak sa Tijanićem. To je bilo oko 1.300 evra. Imam, zadovoljan sam. Ali to je zahvaljujući tome što ja nisam bio alav u vreme kada sam bio u prilici da nešto zarade primam u kešu, a nešto preko računa. Sa Tijanićem sam se dogovorio da sve što može da mi plati, plati preko računa. To je nagrada za to vreme - istakao je Žika Šarenica.

(Alo)

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