Pevač Dino Merlin, čija karijera traje od 1985. godine, kada je otpevao prvu pesmu i ujedno jedan od najvećih hitova "Vremena su kokuzna", nedavno se našao u centru skandala zbog otkazivanja koncerta u Kraljevu i međusobnih "prepucavanja" njegovog tima s organizatorima koji su najavili tužbu.

Foto: ATA images/A. Ahel

Sada je balkanski pevač meta komentara na društvenim mrežama, gde je osvanuo snimak jednog njegovog intervjua iz 1995.godine, kada je sa voditeljem pričao ko je od kolega "za Bosnu", a ko "protiv".

- Mi imamo egzaktne primere onih koji nisu za Bosnu, koji su izdali Bosnu i koji su jednostavno digli ruke od Bosne. To su - Goran Bregović, Nele Karajlić, Neda Ukraden.

Pevač potom natavlja:

- Znači, ja govorim o ovoj stvari - onim ljudima koji su direktno radili protiv nas, a koje je napravilo Sarajevo, koji su udisali taj zrak i koji su... mislim, idiotski je reći grad im je dao sve. Grad im ništa nije dao, ali to nisu nikakve estetske kategorije- to grad ti je dao i nije ti dao, nego postoje neke možda uzvišenije stvari - govori Dino, a intervju se na kratko prekida i, između ostalog, nastavlja pričom o tome ko je pomagao Bosnu.

Vaše mišljenje o 👇: #caosvima https://t.co/r0CRxVgSoq — Nina Krunić (@nina_krunic) September 10, 2026

- Rade za Bosnu i Hercegovinu koji su u hijerarhiji negde dole. Zna se šta je rok, zna se šta je Alija Izetbegović, zna se šta je Dudaković, Semanović, ali oni su tu u tom timu, mi smo jedan tim, a postoji i onaj drugi tim. Znaš, ja bih sebe isključio iz toga iz razloga što sam ja, da tako kažem, previše vremena proveo u Bosni i Hercegovini da bih sebe svrstao među one koji su celo vreme proveli u dijaspori. Ne želim nikoga da.. ali, jednostavno, to su fakti. I ne želim da svoje godine.. jednostavno, ja ih čuvam za sebe. Međutim, ljudi koje sam sretao u dijaspori, a koji marljivo rade sa Bosnom i Hercegovinom su Halid Bešlić, Safet Isović, Alen Islamović, Hari Mata Hari, Osman Hadžić i još neki.

(Mondo)

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