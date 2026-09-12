Pevač Dino Merlin, čija karijera traje od 1985. godine, kada je otpevao prvu pesmu i ujedno jedan od najvećih hitova "Vremena su kokuzna", nedavno se našao u centru skandala zbog otkazivanja koncerta u Kraljevu i međusobnih "prepucavanja" njegovog tima s organizatorima koji su najavili tužbu.
Sada je balkanski pevač meta komentara na društvenim mrežama, gde je osvanuo snimak jednog njegovog intervjua iz 1995.godine, kada je sa voditeljem pričao ko je od kolega "za Bosnu", a ko "protiv".
- Mi imamo egzaktne primere onih koji nisu za Bosnu, koji su izdali Bosnu i koji su jednostavno digli ruke od Bosne. To su - Goran Bregović, Nele Karajlić, Neda Ukraden.
Pevač potom natavlja:
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- Znači, ja govorim o ovoj stvari - onim ljudima koji su direktno radili protiv nas, a koje je napravilo Sarajevo, koji su udisali taj zrak i koji su... mislim, idiotski je reći grad im je dao sve. Grad im ništa nije dao, ali to nisu nikakve estetske kategorije- to grad ti je dao i nije ti dao, nego postoje neke možda uzvišenije stvari - govori Dino, a intervju se na kratko prekida i, između ostalog, nastavlja pričom o tome ko je pomagao Bosnu.
- Rade za Bosnu i Hercegovinu koji su u hijerarhiji negde dole. Zna se šta je rok, zna se šta je Alija Izetbegović, zna se šta je Dudaković, Semanović, ali oni su tu u tom timu, mi smo jedan tim, a postoji i onaj drugi tim. Znaš, ja bih sebe isključio iz toga iz razloga što sam ja, da tako kažem, previše vremena proveo u Bosni i Hercegovini da bih sebe svrstao među one koji su celo vreme proveli u dijaspori. Ne želim nikoga da.. ali, jednostavno, to su fakti. I ne želim da svoje godine.. jednostavno, ja ih čuvam za sebe. Međutim, ljudi koje sam sretao u dijaspori, a koji marljivo rade sa Bosnom i Hercegovinom su Halid Bešlić, Safet Isović, Alen Islamović, Hari Mata Hari, Osman Hadžić i još neki.
(Mondo)