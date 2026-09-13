Folk pevačica Snežana Đurišić danas stanuje u Jajincima u društvu dugogodišnjeg partnera Vanje Miloševića. Nekada je delila životni prostor na elitnom Dedinju sa pokojnim suprugom Slobodanom Gvozdenovićem, gde su ih finansijska preterivanja i obimna ulaganja uvalila u ozbiljne dugove.

Na samom početku braka, bračni par je boravio u porodičnom domu Slobodanovih roditelja zajedno sa njegova dva brata. Snežana se prisetila tog perioda i prilika u kojima su funkcionisali: Foto: ATA images/A. Ahel

- Udala sam se i ušla u kuću svekra i svekrve sa dva devera i mužem, tu smo svi živeli. Onda smo mi tu malo sredili, renovirali nešto što je bila ostava ili šupa, tu je bilo 30 kvadrata i tu smo se izdvojili. Imali smo svoj ključ, ali meni to baš nije odgovaralo jer sam ja kod svoje svekrve uživala, ništa nisam radila. Kad dete plače, ja joj samo dam Maju i vratim se da spavam. E, onda kad smo se izolovali, to je bila moja kuća i morala sam sve da radim.

Kasnije je njen suprug odlučio da investira u kupovinu imanja na Dedinju. Iako je nekretnina bila izuzetno skupa, a početni kapital skroman, uspeli su da prebrode birokratske prepreke i obezbede građevinsku dozvolu uprkos zabrani gradnje:

- Moj muž je bio jako sposoban, pored toga što je svirao, bavio se i trgovinom i našao je na Dedinju jedan plac i neku blatnjaču i kupio to. To je koštalo 30 miliona, a mi smo u kući imali milion. Onda je nastao haos u smislu plaćanja i posla.

Drastična nesrazmera između rashoda i prihoda ubrzo ih je uvela u finansijski minus, zbog čega je vila na Dedinju na kraju prodata.

- Prihod nam je dnevno bio milion, a rashod milion i po i ušli smo u dugove. Foto: ATA images/A. Ahel

Danas živi u Jajincima

Snežana živi u Jajincima, a svoju kuću ne voli da prikazuje.

- Pitanje bi bilo sa moje strane, da li, i u koje svrhe služi slikanje i pokazivanje kuće, porodice unutra, šta se dešava u kupatilu, predsoblju, špajzu, kuhinji, dnevnoj sobi, u trpezariji, ne znam čemu to služi. Da li treba bosti oči ljudima, neko to nema, neko ima mnogo bolje, pa će da komentariše na ovaj i onaj način. Da li je to dobro uopšte i da li jednom pevaču treba to uopšte - rekla je jednom prilikom.

(Blic)

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