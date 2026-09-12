Nekretnina je tada završila na dobošu zbog dugovanja koje je napravio njen bratanac Rade koji nije plaćao rate za kredit.

Bratanac pevačice nije isplatio pozajmicu od 10.000 evra, što su za medije otkrili tada upućeni.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

- Rade je imovinu stavio pod hipoteku u jednoj banci zbog kredita koji nije vratio. Dug je potom preuzela firma iz Beograda koja se bavi otkupom potraživanja. Kuća je prodata po starom zakonu o izvršenju, već na prvoj prodaji, za oko 60 odsto procenjene vrednosti. Osim kuće, prodato je i zemljište i jedna livada. Sve zajedno je otišlo za nešto više od milion dinara. Bila su dva ponuđača, a kuću je kupila žena iz susednog sela- naveo je izvor, a Lepa je ostala zatečena.

- Auuu, da li je to istina? Pa kako oduzeta, zašto i ko je to uradio? Kako meni niko nije javio… Bratanac me o tome nije obavestio, prvi put sada čujem za to. Zvaću ga da proverim o čemu se radi. Ne želim da verujem da je to istina - izjavila je vidno iznenađena Lepa.

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Foto: Stefan Tomašević/ATA images

 

 

Otkupili kuću

Ipak, Rade je ubrzo uspeo da povrati nekretninu otkupivši je od nove vlasnice, o čemu se u selu naveliko pričalo.

- Rekao je da mu je novac obezbedila ćerka koja živi u Belgiji. Ostao je da živi u kući sa suprugom, a pored drže i etno-restoran - ispričao je izvor 2022. godine.

(Alo)

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