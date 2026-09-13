Čuveni sportski komentator i voditelj Slobodan Šarenac iznenadio je gledaoce kada se u kvizu "Superpotera" prvobitno pojavio u studiju umesto voditelja Jovana Memedovića, što je bio neočekivan potez, ali su se ubrzo stvari vratile u normalu.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

Tokom emisije, Jovan Memedović podelio je anegdotu sa početka njihove zajedničke karijere i prisetio se vremena kada su zajedno radili prenose: "Ja i on smo, odnosno on i ja, smo radili više nekih događaja zajedno, ali karijeru smo, rekao bih na neki način obeležili kada smo iz jednog studija komentarisali Olimpijskim igrama, mislim u Sidneju ili tako nešto, neke događaje koji nisu toliko bili bitni, pa smo mi sebi dali oduška i zbijali šale na račun i sportista i tako dalje i tako dalje. Možda nije bilo primereno, ali mislim da smo na neki način tu već postali primećeni. I onda je svako otišao svojim putem, on u 'Šarenicu', a ja evo u 'Superpoteru'".

Na ove reči se odmah nadovezao Šarenac i u svom stilu prokomentarisao rizični trenutak iz prošlosti: "Dobro je da nismo bili suspendovani posle toga, to je jedino što je bilo dobro. A ja se svima zahvaljujem. Slobodane, ovaj Jovane, tebi najviše". Foto: Antonio Ahel/ATA images

Memedović ga je potom kroz osmeh upitao kako mu se dopada uloga u studiju kviza: "Kako ti je ovde kod nas u studiju? Je l' bi mogao ovo da radiš?"

Šarenac je odgovorio zagonetnom porukom: "Pa saznaćeš uskoro".

Inače, kako u poslednje vreme internetom kruži šala da su Jovan Memedović i Slobodan Šarenac u stvari ista osoba, oni su to iskoristili da sve nasmeju.

(Blic)

BONUS VIDEO: