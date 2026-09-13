Proslavljeni srpski glumac, režiser, scenarista i producent Lazar Ristovski iza sebe ima bogatu karijeru i brojna priznanja, među kojima su nagrade „Raša Plaović“, „Pavle Vuisić“, „Zlatni ćuran“, „Zlatna mimoza“ i „Car Konstantin“. Međutim, njegov put do uspeha bio je popločan velikim truda, a malo ko zna kakvo obrazovanje zapravo stoji iza ovog glumačkog velikana.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Ristovski je rođen 1952. godine u Ravnom Selu kod Vrbasa. Odrastao je u skromnoj, radničkoj porodici — otac mu je bio Makedonac, a majka Crnogorka. Tokom srednjoškolskih dana živeo je u internatu, a kada je stigao na studije u Beograd, dešavalo se i da spava na klupi u parku. Ipak, od želje da se školuje nikada nije odustajao.

Malo je poznato da Ristovski u svojoj biografiji ima dve diplome i da se pre glume obrazovao u potpuno drugom smeru. Naime, on je najpre završio Učiteljsku školu u Somboru, te je malo nedostajalo da radni vek provede podučavajući najmlađe.

Foto: ATA images/Stefan Tomašević

 

 

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Po dolasku u Beograd, pre nego što je ušao u svet glume, prvo je upisao DIF (Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja), gde je položio prijemni iz atletike i plivanja. Kako se u međuvremenu prijavio i na Fakultet dramskih umetnosti (FDU) i tamo bio primljen, sport je ostao u drugom planu.

FDU je uspešno završio u okviru čuvene klase, gde je studijske dane delio sa imenima kao što su Radoš Bajić, Bogdan Diklić i Snežana Savić.

(Espreso)

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