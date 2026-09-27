Portparol ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, pozitivno je ocenio to što ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, kako je rekao, pamti "izvorni ruski jezik", komentarišući ironično prethodnu izjavu i psovku Zelenskog.

Zelenski je ranije, napuštajući zgradu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, na pitanje novinara na ruskom jeziku kada će doći u Moskvu, odgovorio na ruskom "na raketi", završivši odgovor psovkom, prenose RIA Novosti.

"Dobro je što gospodin Zelenski pamti izvorni ruski jezik", rekao je Peskov za portal Vesti.

While entering the UN headquarters in New York, Ukrainian President Zelensky was approached by journalists from the Russian VESTI state-owned media outlet and asked when is he planning to visit Moscow.



After walking away a few steps, Zelensky covered his mouth with his hand and… pic.twitter.com/EQPWPYqn72 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) September 23, 2026

Podsetimo, Zelenski je ranije izjavio da je spreman da se sastane s Putinom na samitu G20 u Majamiju.

Nakon sastanka s Trampom na marginama Generalne skupštine UN u nedelju, Zelenski je ponovio spremnost za susret s Putinom i dodao da bi Tramp mogao da organizuje trilateralni sastanak kako bi se ubrzao put prema miru.

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