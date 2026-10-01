Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu rekao da su mu Netanjahu i drugi rekli kako je vodoinstalater u avionu uspeo da izravna avion, nakon što je počeo da se obrušava, prenosi „Reuters“.

– Ne znam da li je to istina, ali to je priča koju sam čuo od Bibija i od još nekoliko ljudi. Rekli su da je pilot želeo da sruši avion – rekao je Tramp. Foto: Chaim Goldberg/AFP/Zuma Press/Profimedia, Valerio Rosati/Panthermedia/Profimedia

Pilot omanskog porekla navodno je napao juče nožem kapetana aviona Smita Mačara, koji je indijskog porekla, na letu iz Dubaija za Tel Aviv, nakon čega je osumnjičen da je pokušao da sruši avion, ali je ranjeni kapetan aviona uspeo da otvori vrata kokpita, nakon čega su putnici savladali napadača, a piloti u civilu su uspeli da izvrše prinudno sletanje na aerodrom u gradu Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Tramp je novinarima kazao i da je „došlo vreme“ da se ili postigne dogovor sa Iranom ili da se „možda dignu u vazduh“.

Trump says Netanyahu told him that an Israeli plumber took over the controls and saved the Flydubai plane from crashing, but admits "I don't know if it's true, but that's the story I got from Bibi" https://t.co/sAOxELDnYi — Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2026

Na pitanje kako može da postigne dogovor sa Iranom ako smatra da su njihovi lideri iracionalni, Tramp je odgovorio:

– Možda ih dignete u vazduh.

– Moramo da donesemo tu odluku. Ili ćemo sklopiti dogovor... ali vreme je došlo. Uskoro će se završiti – kazao je Tramp.

Netanjahu: Izrael će rasvetliti slučaj kopilota kompanije „flydubai“

Izraelski premijer Netanjahu izjavio je danas da će Izrael rasvetliti slučaj kopilota koji je, prema navodima izraelskih zvaničnika, pokušao da izazove pad aviona kompanije „flydubai“ na letu od Dubaija do Tel Aviva, kao i da će Izrael verovatno učestvovati u istrazi.

– Otkrićemo sve o ovom napadaču – da li je imao saučesnike i da li iza toga stoji Iran. Mislim da ćemo to saznati vrlo brzo – rekao je Netanjahu u intervjuu voditelju „Fox News“ Šonu Hanitiju.

EXCLUSIVE: Israeli Prime Minister Benjamin @netanyahu reveals he spoke with President Trump about the dramatic intervention that helped save a Dubai-to-Tel Aviv flight as it was nosediving. Netanyahu tells @seanhannity Trump was "really appreciative" of the heroism onboard, describing passengers, including 30 children, believing they were about to die before a young Israeli man, the Indian pilot and others intervened. "We faced a disaster of unbelievable proportions," Netanyahu says, before joking: "Make sure an Israeli is sitting next to you." — Fox News (@FoxNews) October 1, 2026

Na pitanje o mogućoj umešanosti Irana, Netanjahu je rekao da je prerano za zaključke.

On je naveo da je kopilot trenutno predmet istrage u Saudijskoj Arabiji i da očekuje da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate, odakle dolazi ili odakle je poleteo, dodajući da će Izrael pratiti slučaj i verovatno učestvovati u istrazi.

Izraelski zvaničnici ranije su naveli da se motiv incidenta na letu „FZ1073“ i dalje istražuje.

Prema njihovim navodima, sukob je počeo kada je kopilot izbo pilota i usmerio avion u nagli pad od gotovo 14.000 stopa, odnosno 4.267 metara, za manje od 30 sekundi.

Putnici i članovi posade potom su ušli u pilotsku kabinu i savladali kopilota, omogućivši drugom paru pilota kompanije „flydubai“, koji su se nalazili u avionu, da bezbedno prizemlje letelicu u Tabuku u Saudijskoj Arabiji.

Kompanija „flydubai“ ranije je saopštila da uzroci događaja ostaju nepoznati i upozorila na „preuranjena nagađanja“.

(Tanjug)

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