Zoran Marjanović kako je Kurir prvi objavio pretučen je noćas, a kako saznaju domaći mediji, on je slučaj prijavio policiji. Kako dalje saznaje Blic, Zoran Marjanović se posvađao sa prijateljem, nakon čega je došlo do tuče.

Prijatelj ga je udarao više puta pištoljem u glavu, a sve se dogodilo noćas oko tri sata. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Zoran Marjanović je, pored toga, u policiji ispričao i to da su on i njegov prijatelj bili zajedno u stanu na Paliluli, nakon čega je došlo do incidenta, prenosi Blic.

Zoran je nakon tuče dobio teške telesne povrde u vidu nagnječenja mozga.

Marjanović je hitno primljen u bolnicu, gde su mu lekari sanirali povrede i obavili neophodne preglede. Zbog teške kontuzije mozga zadržan je na daljem lečenju. Foto: Milan Maričić/ATA images

Okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, kao i detalji o napadu, za sada nisu poznati.

Podsetimo, Zoran je u toku noći primeljen u bolnicu gde su mu konstantovane povrede, ali je zadržan na daljem lečenju zbog teže konfuzije mozga.

- Zoran je primljen oko pola četiri noćas. Bio je izuzetno uznemiren, besan i ljut. Imao je povrede u predelu glave i na telu. Pregledan je i prepisana mu je terapija - kaže neimenovani izvor za Kurir.

(Kurir)

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