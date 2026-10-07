Halid je preminuo 7. oktobra prošle godine, a bol koju je njegova porodica osetila njegovim odlaskom dodatno je produbljena svega nekoliko meseci kasnije.

Halidova supruga Sejda preminula je 1. juna ove godine, nakon duge i teške bolesti, čime je Dino u kratkom periodu ostao bez oba roditelja.

Gubitak je ostavio duboku prazninu, a uspomene na oca i majku za Dinu i dalje su veoma emotivne. Foto: Instagram printskrin/beslicdinopravi

- Tata, molim dragog Alaha da tebi i mami podari lepi DŽenet. Voli vas vaš sin - napisao je Dino.

Halidov odlazak prošle godine potresao je čitav region. Na njegovom poslednjem ispraćaju u Sarajevu okupio se veliki broj građana, ali i poznatih ličnosti koje su želele da odaju počast velikanu. Među onima koji su prisustvovali bili su brojni muzičari, glumci i javne ličnosti, dok su se od pevača opraštali i njegovi dugogodišnji prijatelji i saradnici.

Ni nakon Halidove smrti porodica nije uspela da se izbori sa tugom, jer je Sejda samo nekoliko meseci kasnije izgubila bitku sa bolešću. Na njenoj sahrani ponovo su se okupili brojni poznati koji su pružili podršku Dini i njegovoj porodici.

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