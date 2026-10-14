Javnost je ostala u potpunom šoku kada su isplivali manje poznati detalji iz privatnog života poznate srpske pevačice Nade Obrić. Naime, pre više od 25 godina, dok je bila u braku sa svojim drugim suprugom, pevačica je na poklon dobila nesvakidašnjeg kućnog ljubimca — majmuna po imenu Zvrle.

Zvrleta je vodila sa sobom na sve nastupe i istakla da toliku povezanost nije osetila ni sa jednim drugim bićem, opisujući ga kao nežno i inteligentno stvorenje koje je bilo „kao čovek, samo što nije govorilo“.

U želji da usreći svog ljubimca, Nada je odlučila da mu pronađe partnerku. Pronašla mu je ženku iste rase kako bi ga „oženila“, ali se njena zamisao završila neočekivano jer se ženka Zvrletu uopšte nije dopala. Ubrzo nakon tog susreta usledila je stravična tragedija.

Zvrle je bio toliko inteligentan da je uspeo da odvrne čep od akumulatora, popije kiselinu i na licu mesta premine. Nesreća se dogodila kada je majmun imao svega četiri godine, a tuga koja je tada zavladala u domu pevačice bila je neopisiva. Nada Obrić je priznala da je za njim plakala kao za najmilijim i da ovaj teški gubitak nikada nije uspela da preboli. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Želi da bude u istoj grobnici sa pokojnim mužem

Uprkos tome što je razlika u temperamentu dovele do razvoda, pevačica je naglasila da su sačuvali blizak odnos sve do njegove smrti.

– To je razlog što smo se razveli, ali smo ostali u dobrim odnosima do njegovog poslednjeg dana. I danas žalim što je umro – zaključila je pevačica koja je otkrila da želi da bude sahranjena u istoj grobnici sa mužem koji ju je varao.

- Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela pre 18 godina, jer me je prevario, ja sam ipak odlučila da kada umrem budem sahranjena u istu grobnicu sa njim. Ipak sa tim čovekom imam dvoje dece Itanu i Sašu. Verovatno će sad mnogi i da me osuđuju, ali baš me briga, to je moja konačna odluka i kraj, objasnila je Nada jednom prilikom.

(Blic)

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