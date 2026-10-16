Heniti se smatra jednim od najbližih i najuticajnijih saveznika američkog predsednika Donalda Trampa. U svojoj emisiji na Foks njuzu redovno prikazuje Trampovu politiku i poteze u pozitivnom svetlu.

Međutim, njegov intervju sa Zaharijom imao je potpuno drugačiji ton. Između ostalog, suočio ju je sa medijskim saznanjima da je u petnaestak objava na društvenim mrežama koristila profesionalnu pravnu titulu, iako nema dokaza da poseduje licencu za bavljenje pravom.

Pitao ju je i zašto jednostavno nije odmah priznala da je pala na ispitu.

Zaharija je pokušala da umanji važnost celog slučaja pa je odgovorila da je već tada znala da će živeti u Kini zbog čega joj rezultat ispita više nije bio važan.

- Već sam se unapred prijavila za pravosudni ispit, a tokom leta sam saznala da ću živeti u Kini pa su rezultati postali nevažni. Ipak sam izašla na ispit jer nisam želela da imam status kandidata koji je odustao.

Katie Zacharia says she never retook the bar exam, but maintains she had a legitimate basis for calling herself a lawyer during television appearances. The Pepperdine Law graduate tells @seanhannity she consulted attorneys before using the title, citing her law degree and previous legal experience. Zacharia says she wasn't practicing law or getting paid to provide legal advice, insisting her television appearances focused on general analysis of legal matters. — Fox News (@FoxNews) October 16, 2026

Zaharija je diplomirala pravo na Univerzitetu Peperdajn, a ranije je radila za uglednu advokatsku firmu u Kini. U svojoj biografiji navela je i ulogu glavnog pravnog savetnika za konzervativnu organizaciju u Kaliforniji. Kritičari i pojedini pravni stručnjaci osporavaju njeno korišćenje naziva „pravnica” te ističu kako nema dokaza da je dobila licencu za bavljenje pravom u Sjedinjenim Državama.

Kontroverza se delom vrti oko razlike između pojmova „advokat” i „pravnik”. Iako se u SAD ti izrazi često koriste kao sinonimi, „advokat” se uopšteno odnosi na nekoga ko ima licencu za bavljenje pravom, dok se „pravnik” ponekad koristi i za osobe koje su tek diplomirale pravo.

Zaharija je za NJujork tajms izjavila da je pre televizijskih nastupa u ulozi komentatorke tražila savet o tome kako da se predstavlja. Savetovali su joj da ne koristi izraz „advokatica”, ali da je naziv „pravnica” prihvatljiv. Međutim, pravni stručnjaci upozoravaju da taj naziv takođe može implicirati profesionalnu akreditaciju i potencijalno predstavljati kršenje zakona.

Sam Tramp oslovio je Zahariju kao advokaticu kada je objavio njeno imenovanje. Inače, za njenu trenutnu ulogu portparolke Bele kuće pravna kvalifikacija ili licenca nisu zakonski uslov.

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