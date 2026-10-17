Pevačica Nada Topčagić otkrila je da je već tri decenije zabranjena u Hrvatskoj, prisetivši se teških trenutaka i događaja sa ratom pogođenog područja koji su joj trajno obeležili karijeru.

Nada Topčagić je otvoreno govorila o okolnostima koje su prethodile zabrani i stvorile pogrešnu sliku o njoj u javnosti. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako je navela, zbog svega što se tada dogodilo već 30 godina ne nastupa u Hrvatskoj.

- Ja sam zabranjena 30 godina. Nadica Topčagić je zabranjena 30 godina u Hrvatskoj, u Bosni... U Hrvatskoj zbog Vukovara i želim sad da kažem. To su bila vremena kada je pao Vukovar. Ja 30 godina zbog Vukovara nisam bila u Hrvatskoj. Ispalo je da sam išla tamo i ubijala. Bila je grupa pevača, ko je sve bio nije bitno. Išli smo autobusom nalik onom iz 'Ko to tamo peva', takav je bio - rekla je ranije Nada Topčagić.

- Došli smo u Šid. Dolazi vojska, a mi smo na sceni. Vukovar, stvarno je to bilo strašno. Mi smo otišli kada je Vukovar pao, tu noć, nije bilo struje. I dolazi čovek iza mene, stavlja mi kapu, kokardu, i dolazi Anica Liber koja je iz Hrvatske i nose mi sliku koju je objavio CNN, jao. I tada je sve prestalo - rekla je Nada Topčagić. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Nada je nedavno istakla da nikako ne bi išla u Hrvatsku.

- Drago mi je što naši tamo danas pune arene, ali ja ne bih otišla, pa makar nemala hleba da jedem. Mislim da ni tada ne bih otišla - jasna je bila Nada Topčagić.

(Una)

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