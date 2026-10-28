Jedna od najpopularnijih serija ovih prostora "Bolji život" i danas je omiljena među svim generacijama, a pričalo se da će se Lepa Brena nađi među poznatim glumačkim imenima.
Ulogu Nine Andrejević u seriji "Bolji život" tumačila je Snežana Savić, a ta uloga je najpre bila namenjena Lepoj Breni. Ona je otkrila svojevremeno zašto ju je odbila.
-To je bilo veoma davno i više se ne sećam ko me je sve zvao. Nisam imala vremena da radim serije, pošto snimanje može da traje i dve godine, već samo filmove. Tada sam bila preokupirana nastupima i turnejom širom bivše Jugoslavije i sveta. Snežana Savić je veliki profesionalac i maestralno je odigrala ulogu, što ja sigurno ne bih umela - rekla je svojevremeno Brena.
Siniša Pavić je napravio jednu ogromnu grešku u seriji "Bolji život", tvrde ljudi na Fejsbuk stranica "Dnevna doza prosečnog advokata", a greška se odnosi na naslednike koji su se pojavili u testamentu Gigine sestre.
"Kada je Gigina sestra ostavila testament, u kojem je za svoje testamentalne naslednike odredila Giginu decu (Violetu, Guzu i Slobodana), postavljajući im, njima teške uslove, koje prvo moraju ispuniti kako bi bili oglašeni za naslednike (Violeta da se uda, Guza da nađe posao, Slobodan da završi razred vrlo dobrim uspehom – što je suštinski zaplet serije), nije trebalo krenuti putem ostvarivanja tih postavljenih uslova, već su testamentalni naslednici jednostavno mogli da se ne prihvate nasledstva.
Tada bi celokupnu zaostavštinu odmah nasledio Giga, kao jedini zakonski naslednik svoje sestre. Tako bi Popadići pare uzeli odmah, platili bi Macoli spomenik (ispunili i nalog), i ne bi bilo serije uopšte. Postavlja se onda pitanje zašto advokat Radujković nije krenuo u tom pravcu, nego je Gigi rekao da u testamentu nema nijedne rupe", navodi se na ovoj Fejsbuk stranici.
(Blic)