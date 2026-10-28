Jedna od najpopularnijih serija ovih prostora "Bolji život" i danas je omiljena među svim generacijama, a pričalo se da će se Lepa Brena nađi među poznatim glumačkim imenima. 

Ulogu Nine Andrejević u seriji "Bolji život" tumačila je Snežana Savić, a ta uloga je najpre bila namenjena Lepoj Breni. Ona je otkrila svojevremeno zašto ju je odbila.

Foto: ATA images/M. M.

 

-To je bilo veoma davno i više se ne sećam ko me je sve zvao. Nisam imala vremena da radim serije, pošto snimanje može da traje i dve godine, već samo filmove. Tada sam bila preokupirana nastupima i turnejom širom bivše Jugoslavije i sveta. Snežana Savić je veliki profesionalac i maestralno je odigrala ulogu, što ja sigurno ne bih umela - rekla je svojevremeno Brena.

Siniša Pavić je napravio jednu ogromnu grešku u seriji "Bolji život", tvrde ljudi na Fejsbuk stranica "Dnevna doza prosečnog advokata", a greška se odnosi na naslednike koji su se pojavili u testamentu Gigine sestre.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

"Kada je Gigina sestra ostavila testament, u kojem je za svoje testamentalne naslednike odredila Giginu decu (Violetu, Guzu i Slobodana), postavljajući im, njima teške uslove, koje prvo moraju ispuniti kako bi bili oglašeni za naslednike (Violeta da se uda, Guza da nađe posao, Slobodan da završi razred vrlo dobrim uspehom – što je suštinski zaplet serije), nije trebalo krenuti putem ostvarivanja tih postavljenih uslova, već su testamentalni naslednici jednostavno mogli da se ne prihvate nasledstva.

FOTO: Printskrin Jutjub Sevarika

 

Tada bi celokupnu zaostavštinu odmah nasledio Giga, kao jedini zakonski naslednik svoje sestre. Tako bi Popadići pare uzeli odmah, platili bi Macoli spomenik (ispunili i nalog), i ne bi bilo serije uopšte. Postavlja se onda pitanje zašto advokat Radujković nije krenuo u tom pravcu, nego je Gigi rekao da u testamentu nema nijedne rupe", navodi se na ovoj Fejsbuk stranici.

(Blic)

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