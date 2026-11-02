Kako otkriva američki magazin "The Atlantic", pozivajući se na razgovore sa više od deset američkih i ukrajinskih zvaničnika, vojnih oficira i stručnjaka, nedavni prekidi u radu sistema izazvali su poremećaje u vojnim operacijama, dok u Kijevu strahuju da bi potpuno isključivanje mreže moglo da ima katastrofalne posledice.

Još 11. oktobra ukrajinski vojni oficiri dobili su poverljivi memorandum sa upozorenjem da se pripreme za mogući gubitak pristupa "Starlinku". Dokument je sastavila nevladina organizacija „Narodni Starlink”, koja pomaže ukrajinskim oružanim snagama u nabavci i korišćenju ove tehnologije. Foto: WIN MCNAMEE/Getty images/Profimedia

Upozorenje je usledilo nakon odluke američkog predsednika Donalda Trampa da ublaži sankcije Rusiji i započne kupovinu ruskog dizel-goriva. Samo dva dana kasnije pojavili su se problemi. "Starlink" je počeo da otkazuje u pojedinim delovima fronta, zbog čega su neki dronovi prizemljeni, a vojne operacije obustavljene. Prema rečima dva izvora upoznata sa jednom od operacija, prekid veze doveo je i do gubitka ukrajinskih pomorskih dronova u Crnom moru.

Kraj rata bez satelitske mreže

U memorandumu se upozorava da bi potpuno isključivanje "Starlinka" moglo da izazove niz katastrofalnih posledica, pa čak i da doprinese ruskoj pobedi. Jedan visoki američki vojni zvaničnik izjavio je za "The Atlantic" da bi se bez te satelitske mreže rat praktično zaustavio.

Ilon Mask je u međuvremenu na društvenoj mreži Iks priznao da je odgovoran za nedavne prekide, objašnjavajući da korišćenje komercijalne usluge "Starlink" za ofanzivne napade dronovima nikada nije bilo dozvoljeno. Oštro je kritikovao i zagovornike nastavka vojne pomoći Ukrajini, poručivši da prema njima oseća „krajnji prezir”.

Na početku ruske invazije 2022. godine Mask je bio jedan od važnih tehnoloških saveznika Ukrajine. Donirao je hiljade "Starlink" terminala bolnicama, elektranama, državnim institucijama i humanitarnim organizacijama, omogućivši pristup internetu nakon ruskih napada na komunikacionu infrastrukturu.

Međutim, ukrajinska vojska ubrzo je počela da koristi "Starlink" za upravljanje dronovima, komandovanje i komunikaciju na frontu. Mask se postepeno usprotivio takvoj upotrebi svoje tehnologije, a još u septembru 2022. odbio je ukrajinski zahtev da uključi mrežu tokom planiranog napada na ruske ratne brodove u blizini Krima.

"SpaceX" je kasnije razvio "Starshield", znatno skuplju uslugu namenjenu vojnim korisnicima. Dok korišćenje običnog "Starlinka" može da košta svega 30 dolara mesečno, cena "Starshielda" može da dostigne 25.000 dolara po terminalu.

Uprkos tome, ukrajinska vojska nastavila je da uglavnom koristi jeftinije komercijalne uređaje, iako uslovi korišćenja "Starlinka" zabranjuju njihovu vojnu upotrebu. Prema izvorima "The Atlantica", američki vojni zvaničnici kontaktirali su nakon nedavnih prekida kompaniju "SpaceX", koja im je preporučila prelazak na unapređeni ugovor kako bi pristup mreži ponovo bio uspostavljen.

Ilon Mask – genije

Time se otvara pitanje da li Mask ograničavanjem komercijalne usluge pokušava da podstakne Ukrajinu i njene saveznike da pređu na znatno skuplji "Starshield". Finansijski ulozi su ogromni. Prema procenama stručnjaka, u ukrajinskoj ratnoj zoni nalazi se više od 250.000 "Starlink" terminala, a "SpaceX" je od njihovog korišćenja ostvario stotine miliona dolara prihoda.

Dodatnu pažnju izazvala je izjava ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je potvrdio da Rusija održava kontakte sa Maskom u vezi sa satelitskom tehnologijom.

– Ilon Mask je genije, zaista genije – izjavio je Putin na samitu u Moskvi, pohvalivši "SpaceX" zbog vodeće uloge u razvoju satelitskih sistema. Dodao je da je Rusija u bliskom kontaktu sa američkim kolegama, uključujući Maska, kako bi se izbeglo međusobno ometanje u orbiti.

Rusija istovremeno razvija sopstvenu satelitsku mrežu "Rassvet", koja bi joj mogla omogućiti preciznije upravljanje dronovima.

Zavisnost Ukrajine od "Starlinka"

Ukrajina, sa druge strane, još nema pouzdanu zamenu za "Starlink". Evropski projekti, uključujući "OneWeb", znatno su manjeg obima, a za lansiranje satelita u velikoj meri se oslanjaju upravo na "SpaceX".

Iako je ukrajinski ministar odbrane krajem prošle nedelje objavio da je rad "Starlinka" na frontu normalizovan, vojni zvaničnici upozoravaju da opasnost nije prošla. Mask, naime, i dalje ima mogućnost da ponovo ograniči pristup sistemu.

– Imamo jednu veoma ozbiljnu slabu tačku, a to je naša zavisnost od "Starlinka" – upozorio je ukrajinski proizvođač dronova Denis Štilerman, dodajući da će Sjedinjene Američke Države, sve dok se ne razvije alternativa, imati ogromnu mogućnost da vrše pritisak na Ukrajinu.

(Večernji.hr)

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