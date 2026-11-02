Mobilna aplikacija ruskog Ministarstva za vanredne situacije bila je meta sajber napada, nakon čega su njeni korisnici dobili obaveštenja u kojima se tvrdilo da su "nuklearne bojeve glave" lansirane "na sve regione" zemlje.

Ministarstvo je potvrdilo hakerski napad, navodeći da su "hakeri uspeli da građanima pošalju lažne informacije".

Dodaje se da sajber napad nije uticao na funkcionisanje sistema za javno uzbunjivanje.

U međuvremenu, hakeri su u Ukrajini provalili u zvaničnu aplikaciju "Vazdušna uzbuna", koja je počela da prikazuje upozorenja o radijacionoj i hemijskoj opasnosti, kao i o pretnji od uličnih borbi.

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Uz upozorenja je prikazana i poruka na ruskom jeziku:

- Zdravo! Upravo će širom Ukrajine biti proglašena nuklearna uzbuna! Ne brinite, Orešnik stiže!

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da je aplikacija verovatno hakovana i dodalo da ne postoji opasnost od radijacije.

Iz službe koja upravlja aplikacijom takođe je saopšteno da su "neovlašćena lica izvršila nedozvoljeno mešanje" u njen rad.

Slanje obaveštenja privremeno je obustavljeno.

(Meduza)

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