Radio-televizija Srbije je 2024. godine imala 2.428 zaposlenih, a prema podacima iz poslednjeg javno dostupnog finansijskog izveštaja, prosečna neto zarada po radniku iznosila je 115.088 dinara. Bruto plata bila je 160.594 dinara, dok su ukupni troškovi za zarade, zajedno sa porezima i doprinosima, dostigli 5,3 milijarde dinara, preneo je "Forbs".

Prema Godišnjem izveštaju o poslovanju RTS-a za 2024. godinu, izdvajanja za zarade činila su 33,3 odsto ukupnih rashoda javnog servisa. Samo troškovi zarada iznosili su 4,6 milijardi dinara, a kada se uračunaju poreska izdvajanja, taj iznos bio je veći za dodatnih 700 miliona dinara.

Zaposleni su, pored osnovne zarade, imali pravo i na topli obrok i regres. Iznos toplog obroka u 2024. godini bio je 550 dinara po radnom danu, odnosno 12.100 dinara mesečno po zaposlenom. Regres je utvrđen na 60.000 dinara bruto godišnje, a isplaćivao se mesečno, u neto iznosu od oko 3.500 dinara. Foto: Z. Jovanović

U istom izveštaju navodi se da stimulativni deo zarade, koji se raspoređuje u skladu sa Kolektivnim ugovorom RTS-a, može da iznosi do 10 odsto ukupnih sredstava namenjenih za zarade.

Prema izveštaju o poslovanju RTS-a iz 2025. godine, ukupni prihodi javnog servisa bili su 16,6 milijardi dinara, dok su rashodi iznosili 16,8 milijardi. Kako piše u bilansu uspeha, u 2025. godini ostvaren je neto gubitak od 7,9 miliona dinara.

Prema izveštaju o poslovanju RTS-a za 2025. godinu, javni servis imao je 2.343 zaposlena, od kojih je gotovo većina radila na neodređeno vreme. Prosečna bruto zarada iznosila je 178.865 dinara, dok je prosečna neto plata bila 128.264 dinara. Foto: N. Skenderija

Zaposleni su, pored redovne zarade, imali pravo i na regres, koji je na godišnjem nivou iznosio 60.000 dinara bruto. Predviđen je i stimulativni deo zarade, koji se isplaćuje u skladu sa Kolektivnim ugovorom, ali njegova ukupna vrednost ne sme da pređe 10 odsto ukupne mase zarada zaposlenih, prenosi uns.org.

Prema podacima iz Informatora o radu javne medijske ustanove "Radio-televizija Srbije", visina zarada rukovodilaca na dan 31.01.2026. godine bila je (prosečna neto zarada u RSD):

- Direktori PJ: 199.196,16 din

- Izvršni direktori: 159.491,52 din

- Glavni i odgovorni urednici: 179.231,68 din

- Rukovodioci službi: 129.881,28 din

- Šefovi odeljenja: 105.206,08 din

Koliko iznose dodatne nagrade na RTS-u?

O zaradama i dodatnim isplatama na javnom servisu govorilo se i ranijih godina. Nekadašnji predsednik Upravnog odbora RTS-a Branislav Branko Klanšček izneo je 2023. godine, u razgovoru za Nova.rs, tvrdnje o iznosima koje pojedini zaposleni dobijaju na ime takozvanih varijabila, odnosno nagrada uz redovnu platu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Tom prilikom naveo je da voditeljka Dragana Kosjerina svakog meseca dobija 132.000 dinara na ime varijabila, ne računajući osnovnu platu. Klanšček je tada izjavio i da se za ove dodatne isplate na godišnjem nivou izdvaja milion evra, uz tvrdnju da ih uglavnom dobijaju ista lica, među kojima su članovi menadžmenta, direktori, kao i glavni i izvršni urednici. Foto: ATA images/Amir Hamzagić

- To više nije nagrada, nego njihov redovni prihod - izjavio je Klanšček 2023. godine, govoreći o načinu raspodele varijabila.

Takođe, prema informacijama koje je Alo! objavio 2023. godine, generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević imao je mesečnu platu od 418.000 dinara. Foto: ATA images/M. Tasić

Sindikati su više puta isticali da mnogi zaposleni na pozicijama tehničkog i produkcijskog osoblja imaju primanja tek nešto iznad republičkog minimalca.

(Kurir)