Norveška vlada u utorak, 3. novembra, objavila je da će uložiti milijardu norveških kruna (107,6 miliona dolara) u Ukrajini. Projekat će sprovesti u saradnji sa norveškim poslovnim sektorom.

Podrška odbrambenoj industriji

Sredstva su namenjena za podsticanje dodatnih privatnih ulaganja iz Norveške u ukrajinsku odbrambenu industriju, navodi se u službenom saopštenju.

Foto: Hanna Pasichnyk / Alamy / Profimedia, Dmytro Tolmachov / Alamy / Profimedia

 

 

- Norveške investicije mogu pomoći da se odbrambeni sektor Ukrajine razvija još brže - rekla je norveška ministarka industrije i trgovine Sesili Mirset.

Celokupnim programom će upravljati Investinor, državna norveška investiciona kompanija.

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Norveška postavlja NASAMS senzore duž granice s Rusijom zbog pretnje od dronova

U isto vreme, objavljeno je i da će Norveška rasporediti senzore sistema protivvazdušne odbrane NASAMS duž granice sa Rusijom, kako bi ojačala nadzor vazdušnog prostora i omogućila rano otkrivanje zalutalih dronova, saopštilo je norveško Ministarstvo odbrane.

U Kirkenesu, na severu Norveške, formira se nova specijalizovana jedinica u okviru bataljona GSV, koja će upravljati senzorima, a u njenom sastavu biće 30 pripadnika oružanih snaga, prenosi portal Barentz Observer.

Norveški ministar odbrane Tore O. Sandvik izjavio je da je raspoređivanje senzora preventivna mera i da se nivo pretnje u tom području nije promenio.

- Videli smo u drugim zemljama da dronovi mogu da zalutaju. Norveška to shvata ozbiljno. Moramo biti spremni, iako trenutno ne uočavamo povećanu vazdušnu pretnju po Norvešku ili stanovništvo regiona Finmark - rekao je Sandvik.

Foto: Robert Harding Productions / robertharding / Profimedia

 

 

On je dodao da iskustva iz Ukrajine pokazuju koliko je važno imati dobar pregled situacije i mogućnost ranog upozoravanja. Uprava regiona Troms i Finmark upozorila je da bi ukrajinski dronovi koji ciljaju rusko poluostrvo Kola mogli, usled ometanja GPS signala, da zalutaju i završe na teritoriji Norveške. Iako se takav scenario smatra malo verovatnim, norveške vlasti ne isključuju mogućnost da rusko ometanje GPS signala na severu usmeri ukrajinske bespilotne letelice prema norveškoj teritoriji.

U slučaju da zalutali dronovi predstavljaju neposrednu opasnost po život i zdravlje stanovništva, policija će slati hitna upozorenja na mobilne telefone građana u ugroženim područjima, uz uputstva za zaštitu.

Foto: Pawparazzi/Alamy/Profimedia

 

 

Vlasti su savetovale stanovnicima da u takvim situacijama potraže zaklon u podrumima ili unutrašnjim delovima zgrada, dalje od prozora, a ukoliko objekat nema podrum, preporučuju se čvršći delovi konstrukcije, poput stepeništa.

Prema pisanju norveških medija, senzori će najverovatnije biti elektro-optički uređaji koje je razvila norveška vojna tehnološka kompanija Kongsberg.

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