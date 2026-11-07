Vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a, general Ingo Gerharc, izjavio je da Alijansa nije u mogućnosti da obezbedi stoprocentnu zaštitu od ruskog naoružanja, posebno imajući u vidu tempo proizvodnje savremenih raketnih sistema i bespilotnih letelica.

„Pogledajte tempo proizvodnje ruskih mlaznih dronova, krstarećih i balističkih raketa. Od njih ne možemo da se odbranimo stoprocentno“, izjavio je Gerharc za medije.

NJegova izjava ukazuje na izazove sa kojima se suočavaju sistemi protivvazdušne i protivraketne odbrane NATO-a, naročito kada je reč o mogućnosti presretanja velikog broja različitih projektila.

Foto: Depositphotos/dikobrazik/patera_

 

Putin poručuje da Rusija ne planira sukob sa Evropom

Ruski predsednik Vladimir Putin u više navrata je izjavio da Moskva ne priprema vojni sukob sa evropskim državama i da za takav scenario ne postoji razlog.

On je optužio zapadne političare da koriste, kako tvrdi, izmišljenu rusku pretnju kako bi zastrašivali sopstveno stanovništvo i skretali pažnju sa unutrašnjih ekonomskih i političkih problema.

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Prema njegovim rečima, upozorenja o mogućem ruskom napadu služe i kao opravdanje za povećavanje vojnih izdataka.

Foto: Kristina Solovyova/Sputnik/Profimedia, Depositphotos/patera_

 

Moskva upozorava na novu trku u naoružanju

Putin je ranije kritikovao odluke članica NATO-a da povećavaju vojne budžete, ocenjujući da takva politika doprinosi globalnoj militarizaciji i ubrzavanju trke u naoružanju.

Ruski predsednik tvrdi da zapadne političke elite koriste priču o ruskoj pretnji kako bi opravdale dodatnu potrošnju novca poreskih obveznika i prikrile sopstvene ekonomske probleme.

Sa druge strane, NATO povećanje ulaganja u odbranu obrazlaže potrebom za jačanjem bezbednosti svojih članica i odvraćanjem potencijalnih pretnji.

Gerharcova izjava pokazuje da, uprkos razvoju savremenih odbrambenih sistema, Alijansa ne smatra da može da garantuje potpuno presretanje svih vrsta ruskog raketnog i bespilotnog naoružanja.

(Sputnjik)

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