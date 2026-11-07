Poznati voditelj ima fakultetsku diplomu, ali u potpuno drugoj oblasti, dok je u novinarske vode ušao sticajem okolnosti.

Nakon što je okončao školavanje u Četvrtoj beogradskoj gimnaziji, Jovan Memedović je odabrao profesiju koja mu je u tom trenutku bila najbliža po senzibilitetu. Voditelj je davne 1985. godine diplomirao na Fakultetu za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu. Foto: RTS printskrin

Zbog nedostatka posla u struci, kasnije je pokajnički upisao i studije psihologije, gde je uspešno završio prvu godinu, ali se ubrzo zaposlio kao novinar.

Evo šta je prvo radio u medijima

Svoje prvo radno iskustvo u medijima stekao je u "Radio-televiziji Beograd", gde je neko vreme radio kao sportski novinar i komentator. Putujući širom sveta, zaljubio se u neistražene predele, što ga je inspirisalo da osmisli autorsku emisiju o drugačijim narodima, kulturama i podnebljima.

Menjajući se tokom godina, Memedović je od gradskog momka postao planinski čovek koji danas najviše voli da provodi vreme u svojoj kući na Tari. Tamo ga redovno posećuju sin i ćerka, dok svoju privatnost drži podalje od očiju javnosti i u medijskim nastupima govori uglavnom o poslu i uspomenama koje je stekao radeći na Javnom servisu.

(Blic)

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