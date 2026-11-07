On je dodao da tehnologija ratovanja uz pomoć AI zahteva temeljno preispitivanje zajedničke bezbednosti na evropskom kontinentu.

Gavkovski, koji rukovodi poljskim Ministarstvom za digitalna pitanja, procenjuje da će se broj sajber napada u zemlji do 2027. godine povećati „desetostruko“, s obzirom na to da napredni veliki jezički modeli (LLM) postaju sve efikasniji, sofisticiraniji i dostupniji korisnicima.

Foto: Depositphotos/agsandrew

 

– Učestalost ovakvih incidenata će samo rasti. Ovde nije reč samo o sajber kriminalcima koji predstavljaju pretnju sa kojom uglavnom umemo dobro da se nosimo, već se radi o protivnicima i o državama – upozorio je on.

Prema rečima Gavkovskog, u Evropi se vodi digitalni rat.

– Neke zemlje su na prvoj liniji fronta, poput Poljske, dok druge još nisu na tom frontu, ali doći će red i na njih – ukazao je on.

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Tokom Hladnog rata, sama pretnja uzajamnim uništenjem bila je dovoljna da spreči Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez da uđu u direktan oružani sukob koji bi doveo do nuklearne katastrofe.

 

 

U današnje vreme, istakao je Gavkovski, takvo razaranje bi mogli da izazovu sistemi veštačke inteligencije koji bi hakovali kritičnu infrastrukturu neke zemlje, dovodeći je u stanje potpune paralize.

On je upozorio da sajber napadi izvedeni ove nedelje, usmereni na desetine supermarketa širom Evrope, koji su poremetili rad rashladnih uređaja i zamrzivača, uzrokujući gubitke u milionima, predstavljaju samo „uvod“ u haos koji tek predstoji.

– Moramo da ostanemo svesni protivnika na državnom nivou, kao što su Rusija, Belorusija i drugi. Takođe moramo jasno da stavimo do znanja: ako nas napadnete, uzvratićemo – rekao je Gavkovski.

 

 

On je pozvao evropske zemlje da prestanu da „zatvaraju oči“ pred razmerama pretnje koju predstavlja veštačka inteligencija, kao i da u skladu s tim prilagode svoje nacionalne strategije i bezbednosne resurse.

NATO je svoju strategiju za veštačku inteligenciju poslednji put revidirao 2024. godine.

(EuroNews)

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