Potpunija, neslužbena verzija Strategije nacionalne bezbednosti (NSS) Trampove administracije otkriva radikalne planove za odbacivanje starih savezništava i stvaranje novih, zasnovanih na kulturnim vrednostima.

Dokument, koji je kružio pre nego što je Bela kuća objavila zvaničnu verziju, detaljno opisuje povlačenje SAD iz odbrane Evrope i novi fokus na zapadnu hemisferu, piše portal Defense One.

Sa pozivima na "jake, tradicionalne porodice" i "oživljavanje američkog duhovnog i kulturnog zdravlja", najnovija strategija značajno odstupa ne samo od prethodnih, već i od one iz prvog Trampovog mandata.

Iako se glavne tačke, poput takmičenja sa Kinom, poklapaju sa deklasifikovanom verzijom, neobjavljeni dokument predlaže nova sredstva za ostvarivanje liderstva na svetskoj sceni.

"Učinimo Evropu ponovo velikom"

Dok javno objavljena strategija poziva na kraj "stalno rastućeg NATO", puna verzija detaljnije objašnjava kako bi Trampova administracija želela „Učiniti Evropu ponovo velikom“, istovremeno pozivajući evropske članice da se odviknu od američke vojne podrške.

Polazeći od pretpostavke da se Evropa suočava sa „civilizacijskim brisanjem“ zbog svoje imigracione politike i „cenzure slobode govora“, strategija predlaže da se odnosi SAD sa evropskim zemljama usmere na nekoliko nacija sa sličnim, pretpostavlja se desničarskim, administracijama i pokretima.

Austrija, Mađarska, Italija i Poljska navedene su kao zemlje sa kojima bi SAD trebalo "više sarađivati… s ciljem da ih odvoje od (Evropske unije)".

- Trebalo bi da podržavamo stranke, pokrete te intelektualne i kulturne ličnosti koje teže suverenitetu i očuvanju/obnovi tradicionalnih evropskih načina života… dok ostaju proamerički nastrojeni - navodi se u dokumentu.