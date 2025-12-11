Potpunija, neslužbena verzija Strategije nacionalne bezbednosti (NSS) Trampove administracije otkriva radikalne planove za odbacivanje starih savezništava i stvaranje novih, zasnovanih na kulturnim vrednostima.

Dokument, koji je kružio pre nego što je Bela kuća objavila zvaničnu verziju, detaljno opisuje povlačenje SAD iz odbrane Evrope i novi fokus na zapadnu hemisferu, piše portal Defense One.

Sa pozivima na "jake, tradicionalne porodice" i "oživljavanje američkog duhovnog i kulturnog zdravlja", najnovija strategija značajno odstupa ne samo od prethodnih, već i od one iz prvog Trampovog mandata.

Iako se glavne tačke, poput takmičenja sa Kinom, poklapaju sa deklasifikovanom verzijom, neobjavljeni dokument predlaže nova sredstva za ostvarivanje liderstva na svetskoj sceni.

"Učinimo Evropu ponovo velikom"

 
Dok javno objavljena strategija poziva na kraj "stalno rastućeg NATO", puna verzija detaljnije objašnjava kako bi Trampova administracija želela „Učiniti Evropu ponovo velikom“, istovremeno pozivajući evropske članice da se odviknu od američke vojne podrške.
 
Polazeći od pretpostavke da se Evropa suočava sa „civilizacijskim brisanjem“ zbog svoje imigracione politike i „cenzure slobode govora“, strategija predlaže da se odnosi SAD sa evropskim zemljama usmere na nekoliko nacija sa sličnim, pretpostavlja se desničarskim, administracijama i pokretima.
 
Austrija, Mađarska, Italija i Poljska navedene su kao zemlje sa kojima bi SAD trebalo "više sarađivati… s ciljem da ih odvoje od (Evropske unije)".
 
- Trebalo bi da podržavamo stranke, pokrete te intelektualne i kulturne ličnosti koje teže suverenitetu i očuvanju/obnovi tradicionalnih evropskih načina života… dok ostaju proamerički nastrojeni - navodi se u dokumentu.

C5 – novo telo velikih sila

Podsetimo, predsednik Tramp je tokom leta dospeo na naslovnice kada je izbacivanje Rusije iz Grupe osam – sada Grupe sedam – nazvao „veoma velikom greškom“ i predložio da se Kini pridruži kako bi se formirala „G9“.

Pročitajte još

TRAMP JE NIJE ZAOBIŠAO "Angela, napravila si 2 greške"

TRAMP JE NIJE ZAOBIŠAO "Angela, napravila si 2 greške"

16:04

ZAROBLJEN U WC-U: Obezbeđenje UDARILO Trampa vratima (VIDEO)

ZAROBLJEN U WC-U: Obezbeđenje UDARILO Trampa vratima (VIDEO)

16:50

Da li Melanija i Baron MORAJU DA VRATE slovenačke papire?

Da li Melanija i Baron MORAJU DA VRATE slovenačke papire?

16:37

45 GODINA ZATVORA PONIŠTENO: Tramp pomilovao eks predsednika

45 GODINA ZATVORA PONIŠTENO: Tramp pomilovao eks predsednika

17:04

NJegova strategija nacionalne bezbednosti ide korak dalje, predlažući novo telo velikih sila, koje nije ograničeno zahtevima G7 da zemlje budu i bogate i demokratski vođene.

Strategija predlaže „Jezgro 5“, ili C5, sastavljeno od SAD, Kine, Rusije, Indije i Japana, koje bi se redovno sastajale na samitima. Prva tačka na predloženom dnevnom redu C5 je bezbednost Bliskog istoka, konkretno normalizacija odnosa između Izraela i Saudijske Arabije.

Kraj američke hegemonije

Puna verzija Strategije nacionalne bezbednosti takođe se bavi „neuspehom“ američke hegemonije, pojmom koji se ne pominje u javno objavljenoj verziji.

„Hegemonija je pogrešna stvar za želeti i nije bila ostvariva“, stoji u dokumentu, referišući se na liderstvo jedne zemlje u svetu koje podstiče druge da pristanu na njeno vođstvo

ZVEZDA POBEDILA, DINAMO IZGUBIO
Sport

ZVEZDA POBEDILA, DINAMO IZGUBIO

AUSTRIJA JE ZAPANJENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Sport

AUSTRIJA JE ZAPANJENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)

 
#SAD vesti #Amerika vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #Donald Tramp #Donald Tramp vesti #Evropska unija vesti #EU vesti
Komentari 0
КО СЕ ОВОМЕ НАДАО!? Црвена звезда може и у ТОП 8, а ево и како

KO SE OVOME NADAO!? Crvena zvezda može i u TOP 8, a evo i kako