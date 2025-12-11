Potpunija, neslužbena verzija Strategije nacionalne bezbednosti (NSS) Trampove administracije otkriva radikalne planove za odbacivanje starih savezništava i stvaranje novih, zasnovanih na kulturnim vrednostima.
Dokument, koji je kružio pre nego što je Bela kuća objavila zvaničnu verziju, detaljno opisuje povlačenje SAD iz odbrane Evrope i novi fokus na zapadnu hemisferu, piše portal Defense One.
Sa pozivima na "jake, tradicionalne porodice" i "oživljavanje američkog duhovnog i kulturnog zdravlja", najnovija strategija značajno odstupa ne samo od prethodnih, već i od one iz prvog Trampovog mandata.
Iako se glavne tačke, poput takmičenja sa Kinom, poklapaju sa deklasifikovanom verzijom, neobjavljeni dokument predlaže nova sredstva za ostvarivanje liderstva na svetskoj sceni.
"Učinimo Evropu ponovo velikom"
C5 – novo telo velikih sila
Podsetimo, predsednik Tramp je tokom leta dospeo na naslovnice kada je izbacivanje Rusije iz Grupe osam – sada Grupe sedam – nazvao „veoma velikom greškom“ i predložio da se Kini pridruži kako bi se formirala „G9“.
NJegova strategija nacionalne bezbednosti ide korak dalje, predlažući novo telo velikih sila, koje nije ograničeno zahtevima G7 da zemlje budu i bogate i demokratski vođene.
Strategija predlaže „Jezgro 5“, ili C5, sastavljeno od SAD, Kine, Rusije, Indije i Japana, koje bi se redovno sastajale na samitima. Prva tačka na predloženom dnevnom redu C5 je bezbednost Bliskog istoka, konkretno normalizacija odnosa između Izraela i Saudijske Arabije.
Kraj američke hegemonije
Puna verzija Strategije nacionalne bezbednosti takođe se bavi „neuspehom“ američke hegemonije, pojmom koji se ne pominje u javno objavljenoj verziji.
„Hegemonija je pogrešna stvar za želeti i nije bila ostvariva“, stoji u dokumentu, referišući se na liderstvo jedne zemlje u svetu koje podstiče druge da pristanu na njeno vođstvo