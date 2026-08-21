Ministarstvo unutrašnjih poslova u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt evidentiralo je oko 80 takvih slučajeva, a procenjuje se da na nivou cele Nemačke postoje stotine vojnika koji su dezertirali.

Savezna vlada još nije objavila zvanične statistike podatke za celu državu, a zasad nema ni javno potvrđenih brojki iz drugih saveznih pokrajina.

Prema podacima Bundesvera, od početka rata u Ukrajini obuku u Nemačkoj prošlo je oko 29.000 ukrajinskih vojnika. Obuka se sprovodi na brojnim lokacijama, gde vojnici uče da rukuju oružjem, savladavaju tehnike kamuflaže i osnove prve pomoći. Očekuje se da se po završetku kurseva vrate u Ukrajinu i tamo budu raspoređeni na front.

Za vojnike koji se ne vrate, dezerterstvo može imati ozbiljne pravne posledice, uključujući kaznu od nekoliko godina zatvora. Istovremeno je nerešen i njihov status boravka u Nemačkoj.

Ukrainische Soldaten desertieren bei Ausbildung in Deutschland – Bericht über mehrere Hundert Fälle https://t.co/nyEaMzeLcx pic.twitter.com/SXYcmjN5xg — WELT (@welt) August 20, 2026

Pojednostavljena pravila, koja važe za ukrajinske izbeglice, uglavnom se ne primenjuju na vojnike koji su iz Ukrajine poslati isključivo radi obuke.

Ograničene mogućnosti za azil

Deo vojnika uprkos tome pokušava da ostane u Nemačkoj podnošenjem zahteva za azil. Međutim, države članice EU u Briselu su se još u junu, na zahtev ukrajinske vlade, dogovorile da će vojno sposobne muškarce izuzeti iz programa koji garantuje automatsko pravo na zaštitu u Uniji, objavio je tada Juronjuz.

Veće država članica EU potvrdilo je tu odluku. Prema njoj, pojednostavljena pravila o prijemu mogu koristiti samo osobe koje su već odslužile vojni rok u Ukrajini ili su ga zakonski oslobođene. Kao dokaz će se tražiti pečat u pasošu ili službena potvrda koja dokazuje da je osoba zakonito napustila Ukrajinu ili da je oslobođena vojne obaveze.

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