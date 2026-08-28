Pitanja o njegovom zdravstvenom stanju i ulozi postaju sve osetljivija, dok se Iran suočava s ključnim odlukama o ratu koji je zapalio Bliski istok, istovremeno dodatno urušavajući već onako krhku privredu zemlje.

Iranski zvaničnici i drugi visoki izvori u zemlji tvrde da Hamenei i dalje drži vlast u svojim rukama, kao i da zbog bezbednosnih razloga vlada iz senke dok se oporavak od teških povreda koje su mu promenile izgled odvija uz delovanje u senci, a široke svakodnevne obaveze delegira grupi najviših zvaničnika.

„Više nije pitanje da li je živ“

Ipak, budući da od njegovog imenovanja, nedelju dana nakon početka rata, nije objavljena nijedna fotografija, videosnimak ni zvučna poruka, Iranci sve više sumnjaju u njegov položaj u Islamskoj Republici, u kojoj bi glas vrhovnog vođe trebao biti apsolutan.

- Pitanje više nije da li je Modžtaba živ, već da li Iran i dalje ima funkcionalnog vrhovnog vođu - rekao je Aleks Vatanka s Instituta za Bliski istok u Vašingtonu.

Hameneijeve jedine poruke iranskom narodu stigle su putem nekoliku pisanih izjava koje su naglas pročitali voditelji vesti, a prošlog meseca je čak izostao i s raskošne nedelje pogrebnih obreda za svog oca.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Visoki zvaničnici njegovu odsutnost pripisuju strahu od atentata, i tvrde da održava česte sastanke s najvišim zvaničnicima, prima sve važne izveštaje i donosi konačne odluke o svim bitnim pitanjima.

„Moramo čuti glas vođe“

Predsednik Masud Pezeškijan rekao je 10. avgusta da je imao sedmosatni sastanak s Hameneijem. Ali čak i među najtvrđim pristalicama Islamske Republike sve se više uvlači sumnja.

- Moramo čuti glas našeg vođe ili videti bilo kakav znak da je tamo, na čelu, i da vodi zemlju. To bi nam dalo više samopouzdanja - rekao je pripadnik dobrovoljne milicije Basidž u Komu, gradu u samom srcu iranske teokratske države.

Pripadnik Basidža, koji je želeo da ostane neimenovan, rekao je da veruje kako Hamenei i dalje donosi ključne odluke, ali da činjenica da nije objavljena čak ni jedna njegova fotografija narušava moral i nije u interesu Irana.

„Kako znamo da nije ubijen?“

Među Irancima koji se protive vladajućoj hijerarhiji ili žele opsežne reforme, poruka je još jasnija.

- Kako znamo da Modžtaba nije ubijen? - upitao je preduzetnik iz Teherana koji se zalaže za reforme i takođe je govorio pod uslovom anonimnosti.

Iran je preživeo šest meseci rata protiv svojih najmoćnijih neprijatelja i iz njega izašao teško uzdrman, ali i dalje na nogama. NJegov politički sistem se održao. Vojska i dalje ima sposobnost da blokira globalno snabdevanje energentima i da napadne američke saveznike u Zalivu, ističe Rojters. Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Revolucionarna garda ključna za strukturu vlasti

Klerikalni establišment pokazao je da može podneti gubitak vrhovnog vođe i visokih vojnih komandanata bez urušavanja, održavajući politički i vojni lanac komandovanja odan svojoj teokratskoj ideologiji, dodaje agencija.

Ipak,iranska privreda posrće pod teretom troškova sukoba i višemesečne blokade izvoza nafte, zbog čega je vrednost rijala strmoglavo pala. Time se povećava opasnost od ponovnog izbijanja masovnih protesta koje su vlasti u januaru ugušile, pri čemu su navodno ubile hiljade protestanata.

U međuvremenu se vladajući establišment reorganizovao oko jasnih imperativa među kojima su očuvati državu i sprečiti da privredne posledice destabilišu zemlju.

Revolucionarna garda, koja je već dugo moćna sila, od samog početka rata je dodatno ojačala svoj uticaj, te i dalje ima glavnu ulogu u strateškom promišljanju na vrhu preuređenog sistema vlasti koji se okuplja oko Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, navode izvori. U tom vrhu vlasti nalaze se najviši komandanti Revolucionarne garde, kao i istaknute političke figure poput Pezeškijana i predsednika parlamenta Mohameda Bakera Kalibaba. Foto: EPN/Newscom/Newscom/Profimedia

Izvori: Uključen u sastanke, ima posljednju reč

Nekoliko visokih izvora u Iranu koji su razgovarali s Rojtersom reklo je da Hamenei zapravo održava sastanke s tim najvišim zvaničnicima, da je u potpunosti uključen u rasprave te da ima poslednju reč o svim važnim pitanjima.

Visoki iranski zvaničnik rekao je da samo mali broj zvaničnika i dalje ima direktan kontakt s Hameneijem uživo, kao i da o njemu nisu objavljeni nikakvi detalji zbog straha da bi informacije mogle procuriti i omogućiti SAD-u da ga locira i napadne.

NJegovo zdravstveno stanje se u međuvremenu znatno poboljšalo, rekao je izvor blizak Hameneijevom najužem krugu, opisujući ga kao bistrog i aktivno uključenog u donošenje odluka.

Čak i pre rata Hamenei je, kao glavni saradnik svoga oca, priferirao da deluje iz pozadine i izbegavao javnu pažnju.

Povrede koje je zadobio u ranim jutarnjim satima 28. februara, kada su Izrael i Sjedinjene Države vazdušnim napadima započeli rat u kojem je poginuo njegov otac, unakazile su mu lice, tvrde visoki izvori. Foto: Hamed JAFARNEJAD/AFP/Profimedia

Neuverljiva objašnjenja

Međutim, sada, kada je uzdignut na položaj vrhovnog vođe, i to u trenutku najveće krize u zemlji od revolucije 1979., takva objašnjenja deluju neuverljivo, ističe Rojters.

- Pravi dogovor s Vašingtonom zahteva Modžtabino nedvosmisleno odobrenje, kao i svaka odluka o nastavku dugotrajnog i skupog sukoba sa Sjedinjenim Državama - rekao je Vatanka.

- NJegova dugotrajna odsutnost stvorila je opasnu situaciju u kojoj suparničke frakcije mogu da tvrde da upravo one znaju šta vođa zaista želi - dodao je.

Rojters

BONUS VIDEO: