Prijatelj Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos upriličio je rođendansku žurku na kojoj je okupio svoje najbliže prijatelje i ljude do kojih mu je posebno stalo. U atmosferi ispunjenoj muzikom, osmesima i dobrom energijom, slavljenik je želeo da važan dan podeli sa svojim najmilijima, a među prisutnima je posebno mesto imao upravo Jovanović, sa kojim ga veže blisko prijateljstvo.

Iako su se gosti okupili kako bi proslavili Kosov rođendan, veče je u jednom trenutku dobilo potpuno drugačiju dimenziju. Ono što je počelo kao veselo okupljanje pretvorilo se u emotivan prizor koji je pokazao koliko su njih dvojica privrženi jedan drugom. Pred okupljenim prijateljima, bez zadrške i skrivanja osećanja, Aleksandar je odlučio da Čedomiru uputi poruku koju ovaj, po svemu sudeći, nije mogao da dočeka ravnodušno. Foto: TV Pink printskrin

Za muzički deo večeri bile su zadužene pevačice Mina Kostić i Jelena Vučković, koje su svojim nastupima podigle atmosferu i doprinele tome da se slavlje pretvori u pravo veselje. Pesma se nizala za pesmom, a gosti su uživali u druženju i dobroj zabavi. Ipak, najupečatljiviji trenutak nije bio vezan za neki muzički hit, već za nekoliko iskrenih reči koje su odzvonile prostorijom.

U jednom trenutku, dok je atmosfera bila na vrhuncu, Kos je uzeo mikrofon u ruke. Umesto da nastavi uobičajeno slavljenikovo obraćanje gostima, odlučio je da se obrati svom prijatelju i pred svima mu pokaže koliko mu znači. Foto: Instagram printskrin/budikraken

„Čedomire, volim te, neka čuju svi!“, glasno je poručio Kos, ne skrivajući emocije i želju da čitavo društvo čuje ono što oseća prema svom prijatelju. Ove reči odjeknule su među okupljenima, a pažnja gostiju u tom trenutku bila je usmerena na dvojicu prijatelja. Kos nije pokušavao da sakrije svoju privrženost Jovanoviću, već je odlučio da je pokaže otvoreno, pred ljudima sa kojima je podelio svoj poseban dan. Čeda, koji je bio duboko dirnut ovim gestom, nije uspeo da sakrije emocije. Političar je zaplakao, a u jednom trenutku ga je sve što se događalo toliko pogodilo da se emotivno slomio. Dok je Kos javno izgovarao koliko ga voli, Jovanović je pokazao koliko mu takve reči znače, pa je vesela rođendanska atmosfera na trenutak ustupila mesto iskrenim emocijama.

Ovaj prizor pokazao je da iza njihovog odnosa stoji veza koju ne žele da skrivaju od drugih. U vremenu kada se mnogi trude da privatne odnose drže daleko od očiju javnosti, njih dvojica su na rođendanskoj proslavi pokazala da se bliskost može iskazati sasvim otvoreno, bez ustručavanja i straha od tuđih komentara.

(Kurir)

BONUS VIDEO: