Pop zvezda je u svojoj novoj objavi na društvenim mrežama izjavila je ljubav svom 25 godina mlađem partneru Aleksandru Ševu.

- Kada nađeš nekog da te drži za ruku pred čitavim svetom, hrabro, bez uzmicanja, kad nađeš nekog ko te gleda kao da si anđeo… znaš da je pravi - kratko je napisala JK uz kolaž snimaka Aleksandra i nje iz zajedničkih izlazaka.

Jelena je nedavno rekla da njenom partneru treba dati vremena da se navikne na sve što se dešava, ističući da se, uprkos velikom pritisku javnosti, dobro snalazi u novonastaloj situaciji.

- Dobro, dajte mu malo vremena, mlad je dečko i ovo je sve veliki stres za njega, ali pliva jako dobro, jako, jako dobro. Ne znam, ako se ikada budem opet udavala, da li bi to bio treći put. Treća sreća, kažu. Kada bi se to desilo, to bi bilo nešto, verovatno malo intimno, na obali nekog mora i sa možda desetak, dvadesetak ljudi, i naravno sa vama - zaključila je Karleuša. Foto: Fejsbuk printskrin/Jelena Karleuša

Podsetimo, Jelena Karleuša se tokom gostovanja na Pinku osvrnula i na njen ljubavni život, i spekulacijama da je u vezi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom. Foto: ATA images/A. Ahel

- Uvek je moj ljubavni život intrigirao, ali to je bilo transparnetno, i znalo se sa kim sam i sa kojima sam bila, ja to nisam krila nikada. Moram da kažem da sam jako zadovoljna i srećna, a misteriozni gospodin o kojem se piše, nije misteriozan, on je tu iza kamere, i on mi je podrška - rekla je Jelena i dodala:

- Nema saradnika koji je bio uz mene, da nije stasao uz mene i da mu se lepo vratilo, i onda kada ja presečem, znači da mi se nije lepo radilo - rekla je Jelena u Jutarnjem programu sa Gordanom Uzelac.

(Kurir)

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