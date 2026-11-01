Mapa koja se širi društvenim mrežama ne prikazuje samo brojke, već i duboki jaz u uspešnosti lečenja između istoka i zapada Evrope, ostavljajući Srbiju i njene susede u samom vrhu liste po smrtnosti od raka.

Najnovija istraživanja platforme The Global Cancer Observatory (GCO) svrstavaju Srbiju među deset evropskih zemalja sa najnepovoljnijom statistikom kada je reč o ishodima lečenja raka. Prema ovim podacima, u našoj zemlji se beleži 118 smrtnih slučajeva na 100.000 stanovnika, što nas pozicionira na visoko osmo mesto na starom kontinentu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Situacija u regionu je podjednako zabrinjavajuća, a u nekim susednim državama i drastičnija. Na samom vrhu ove sumorne liste nalazi se Mađarska sa stopom od 143,7, dok je Hrvatska zauzela drugu poziciju sa 125,7 smrtnih ishoda na 100.000 ljudi.

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Slovenija se, sa prosekom od 119, nalazi na sedmom mestu, neposredno ispred Srbije.

Ono što stručnjake posebno zabrinjava jeste činjenica da ovi podaci ne ukazuju nužno na to da stanovnici Balkana češće obolevaju od raka u odnosu na ostatak Evrope. Problem je dublji i sistemske prirode.

Visoka smrtnost je direktna posledica znatno niže stope uspešnosti izlečenja. Dok je u razvijenim zemljama rak postao stanje koje se drži pod kontrolom, u našem regionu on je i dalje vrlo često fatalan.

(Mondo)

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