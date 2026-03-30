Prostor je sada pun slika u zlatnim ramovima, zlatnih amblema koji vise na zidovima, zlatnih zavesa, podmetača, vaza i trofeja. Pored Ovalnog kabineta, očekuje se da će i balska sala Bele kuće biti prekrivena zlatom, sudeći po renderima prostora.

- Trampova fascinacija zlatnom bojom dokumentovana je decenijama. Mnogo pre nego što je postao predsednik - rekla je Manahil Rijaz, psihoterapeutkinja. To je očigledno kroz zlatna slova na Tramp kuli i zlatnom dekorisanu dnevnu sobu na sada već čuvenoj porodičnoj fotografiji Trampa, njegove supruge Melanije Tramp i sina Barona Trampa. Terapeuti i stručnjaci za teoriju boja rekli su za HafPost da predsednikova sklonost ka zlatu može biti veoma simbolična. 

Zlatna boja se povezuje sa uspehom, dostignućima i statusom.

- U psihologiji boja, zlatna se povezuje sa dostignućima, autoritetom i statusom, ili sa nekim ko stavlja snažan naglasak na uspeh i priznanje. Zlatna jednostavno postaje vizuelna skraćenica za te kvalitete. Dakle, to je ono sa čime Tramp želi da bude povezan, dostignućima, autoritetom i statusom - rekao je stručnjak. 

- Faraoni su sahranjivani sa zlatnim predmetima jer je sam metal simbolizovao večni život, sveti autoritet - dodala je. U drugim kulturama, poput onih na Bliskom istoku, zlato se daje kao poklon tokom važnih životnih prekretnica kao simbol prosperiteta i generacijskog bogatstva. Širom sveta, kada vidimo zlato, povezujemo ga sa uspehom ili pobedom, dodala je Deniz Dadli, klinički psiholog i stručnjak za ponašanje.

IRAN MENJA KURS? Ceo svet strahuje od potencijalnog poteza

IRAN MENJA KURS? Ceo svet strahuje od potencijalnog poteza

"GAĐALI SMO UKRAJINCE!" Teheran izveo udare širom Zaliva

"GAĐALI SMO UKRAJINCE!" Teheran izveo udare širom Zaliva

SKANDAL Teške optužbe Trampovog čoveka za vođu BiH muslimana

SKANDAL Teške optužbe Trampovog čoveka za vođu BiH muslimana

POBUNA PROTIV TRAMPA: Masovni protesti u 3.000 gradova u SAD

POBUNA PROTIV TRAMPA: Masovni protesti u 3.000 gradova u SAD

- Kao olimpijska zlatna medalja - rekla je Dadli.

Rijaz je napomenula da predmeti i dekor ne moraju zapravo biti napravljeni od zlata da bi predstavljali ove vrednosti. Sama boja je simbol toga, bilo da su u pitanju zlatne zavese ili prava zlatna ogrlica. „Mislim da je to dizajnerski izbor koji je kao da se udarate u grudi, da biste ljudima pokazali da imate kontrolu i moć i da bi ljudi trebalo da vas se plaše i da vam se obraćaju za savet i zaštitu“, rekla je. 

Zlatni dekor odražava nejednakost, a stručnjaci kažu da Tramp verovatno to želi da uradi.

- Neko ko se hvali svim tim zlatom verovatno pokušava da stvori jaz između bogatih i siromašnih - rekla je Dadli.

- Tramp želi da primetimo da je on jedan od imućnih i srećan je ako može da istakne razliku između sebe kao bogate osobe i svih ostalih - kazala je ona. Prema Dadli, Trampova upotreba zlata u Ovalnom kabinetu je primer „signalizacije identiteta“, gde „ljudi koriste vizuelne znakove – to može biti kako izgleda moja kuća, to može biti ono što nosim – da pokažu kako sebe vide“.

- Svuda ima zlatna slova i zlatne ukrase, sve je obojeno u zlato, i sve je zlatno, zlatno, zlatno - primetio je Dadli, dodajući:

- I verujem da Tramp pokazuje svoju ličnu priču o brendu... uspehu, autoritetu, dominaciji i osvajanju svih ostalih.

Bivši predsednici su takođe ukrasili Ovalnu sobu kako bi odražavali svoj ukus i stil vođstva. Predsednik Barak Obama je postavio kremasti tepih sa citatima prošlih lidera. Predsednik DŽo Bajden je okačio portret Bendžamina Frenklina i izložio poznate lidere za građanska prava. Ali pozlaćena Ovalna soba se veoma razlikuje od tih promena.

- To verovatno govori o njegovoj preuveličanoj ličnosti i njegovom uverenju da je iznad zakona, da može da radi šta god želi i da treba da demonstrira svoju moć što je moguće vizuelnije - zaključio je Dadli.

