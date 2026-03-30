Prostor je sada pun slika u zlatnim ramovima, zlatnih amblema koji vise na zidovima, zlatnih zavesa, podmetača, vaza i trofeja. Pored Ovalnog kabineta, očekuje se da će i balska sala Bele kuće biti prekrivena zlatom, sudeći po renderima prostora.

- Trampova fascinacija zlatnom bojom dokumentovana je decenijama. Mnogo pre nego što je postao predsednik - rekla je Manahil Rijaz, psihoterapeutkinja. To je očigledno kroz zlatna slova na Tramp kuli i zlatnom dekorisanu dnevnu sobu na sada već čuvenoj porodičnoj fotografiji Trampa, njegove supruge Melanije Tramp i sina Barona Trampa. Terapeuti i stručnjaci za teoriju boja rekli su za HafPost da predsednikova sklonost ka zlatu može biti veoma simbolična.

Zlatna boja se povezuje sa uspehom, dostignućima i statusom.

- U psihologiji boja, zlatna se povezuje sa dostignućima, autoritetom i statusom, ili sa nekim ko stavlja snažan naglasak na uspeh i priznanje. Zlatna jednostavno postaje vizuelna skraćenica za te kvalitete. Dakle, to je ono sa čime Tramp želi da bude povezan, dostignućima, autoritetom i statusom - rekao je stručnjak.

- Faraoni su sahranjivani sa zlatnim predmetima jer je sam metal simbolizovao večni život, sveti autoritet - dodala je. U drugim kulturama, poput onih na Bliskom istoku, zlato se daje kao poklon tokom važnih životnih prekretnica kao simbol prosperiteta i generacijskog bogatstva. Širom sveta, kada vidimo zlato, povezujemo ga sa uspehom ili pobedom, dodala je Deniz Dadli, klinički psiholog i stručnjak za ponašanje.

- Kao olimpijska zlatna medalja - rekla je Dadli.

Rijaz je napomenula da predmeti i dekor ne moraju zapravo biti napravljeni od zlata da bi predstavljali ove vrednosti. Sama boja je simbol toga, bilo da su u pitanju zlatne zavese ili prava zlatna ogrlica. „Mislim da je to dizajnerski izbor koji je kao da se udarate u grudi, da biste ljudima pokazali da imate kontrolu i moć i da bi ljudi trebalo da vas se plaše i da vam se obraćaju za savet i zaštitu“, rekla je.

Zlatni dekor odražava nejednakost, a stručnjaci kažu da Tramp verovatno to želi da uradi.

- Neko ko se hvali svim tim zlatom verovatno pokušava da stvori jaz između bogatih i siromašnih - rekla je Dadli.

- Tramp želi da primetimo da je on jedan od imućnih i srećan je ako može da istakne razliku između sebe kao bogate osobe i svih ostalih - kazala je ona. Prema Dadli, Trampova upotreba zlata u Ovalnom kabinetu je primer „signalizacije identiteta“, gde „ljudi koriste vizuelne znakove – to može biti kako izgleda moja kuća, to može biti ono što nosim – da pokažu kako sebe vide“.

- Svuda ima zlatna slova i zlatne ukrase, sve je obojeno u zlato, i sve je zlatno, zlatno, zlatno - primetio je Dadli, dodajući:

- I verujem da Tramp pokazuje svoju ličnu priču o brendu... uspehu, autoritetu, dominaciji i osvajanju svih ostalih.

Bivši predsednici su takođe ukrasili Ovalnu sobu kako bi odražavali svoj ukus i stil vođstva. Predsednik Barak Obama je postavio kremasti tepih sa citatima prošlih lidera. Predsednik DŽo Bajden je okačio portret Bendžamina Frenklina i izložio poznate lidere za građanska prava. Ali pozlaćena Ovalna soba se veoma razlikuje od tih promena.

- To verovatno govori o njegovoj preuveličanoj ličnosti i njegovom uverenju da je iznad zakona, da može da radi šta god želi i da treba da demonstrira svoju moć što je moguće vizuelnije - zaključio je Dadli.

