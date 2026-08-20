Muškarac je pronađen 10. maja 2023. godine i hitno prevezen u bolnicu, gde su lekari posumnjali na moždani udar ili krvarenje u mozgu.

Potvrđena mu je afazija, stanje koje oštećuje sposobnost govora, kao i razumevanja govornog i pisanog jezika. Kod sebe nije imao ni bankovne kartice ni lične isprave, pa medicinsko osoblje nije moglo da utvrdi ni njegovo ime ni poreklo.

Više od tri godine kasnije istražitelji i dalje pokušavaju da reše zagonetku njegovog identiteta, izvestila je policija.

Jedan od najjačih tragova upućuje na moguće veze s Kanadom.

Zaposleni u loklanom kafiću prepoznali su ga kao „Krisa Kanađanina“. Često je dolazio s koferom, naručivao posebne varijante supe i uvek imao novca. Govorilo se da govori engleski s američkim ili kanadskim naglaskom.

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U budističkoj zajednici na Midenvegu poznavali su ga kao „Lakija“.

 

 

Na trgu i u okolnim prodavnicama zvali su ga različitim imenima: Laki, Luis, Li, DŽon, Ponitejl (Ponytail) i Soni.

Postoje priče da je bio izuzetno bogat, a druge da je lutao amsterdamskim ulicama.

Sumnja se da je boravio i u Severnoj Americi i u Nepalu, ali niko ne zna koliko je dugo živeo u Amsterdamu.

Slučaj su preuzela dvojica penzionisanih policajaca. Iako se ne radi o kriminalističkoj istrazi, pokušavaju da rekonstruišu njegov život u nadi da ga neko prepozna.

Foto: Jutjub printskrin/Global News

 

Foto: Jutjub printskrin/Global News

 

DNK baze i tehnologija prepoznavanja lica nisu dale rezultate, a stroga pravila privatnosti onemogućavaju pristup većim bazama podataka.

Muškarac sada boravi u ustanovi gde većinu dana leži u krevetu. Stručnjaci su utvrdili da nema sposobnost donošenja odluka.

Amsterdamska policija poziva sve koji možda znaju ko je taj muškarac da se jave, prenosi Večernji.

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