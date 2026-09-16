Bas je rekla da Nemačka zavisi od kvalifikovanih stranih radnika kako bi ublažila nedostatak radne snage i da su pravila EU koja građanima Unije omogućavaju da se zapošljavaju u drugim državama članicama uz minimalnu birokratiju i dalje od velikog značaja za Nemačku.

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Međutim, kako je navela, pojedinci zloupotrebljavaju ta pravila za eksploataciju ranjivih radnika i organizovane prevare i zato je novi paket mera osmišljen nakon konsultacija sa opštinama koje su ukazale na probleme.

Prema planu, nadležni organi će unaprediti razmenu podataka između službi kako bi lakše otkrivali i sprečavali zloupotrebe, zatvarali pravne "rupe" i poboljšali administrativnu koordinaciju.

Opštine bi trebalo da dobiju veća ovlašćenja za delovanje protiv takozvanih "nekvalitetnih objekata", koji se često povezuju sa prenaseljenošću ili neadekvatnim uslovima stanovanja za radnike migrante.

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Savezna agencija za zapošljavanje dobiće veća ovlašćenja da poslodavce smatra odgovornim ukoliko se oslanjaju na neprijavljeni rad. Novim merama predviđeno je i obustavljanje isplate osnovnih socijalnih davanja osobama za kojima je raspisan pravosnažni nalog za hapšenje.

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